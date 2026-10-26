Ben-Gvir, seçime bir gün kala Mescid-i Aksa'ya polis korumasıyla girdi

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel seçime bir gün kala işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre, aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında Aksa'nın avlusuna girdi. Burak (Ağlama) Duvarı'na giden Ben-Gvir, burada Yahudi ritüelleri yaptı.

Öte yandan İsrailli radikal sağcı "Ellerimizde" isimli örgütten yapılan açıklamada, "Dinimiz Siyonizm" partisi milletvekili adayı İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Moshe Feiglin'in de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere de seçim günü Aksa'ya baskınları arttırma çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana tek taraflı kararıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidiyor.

Kaynak: AA