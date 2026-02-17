Haberler

Aşırılıkçı bir Yahudi, ramazan öncesi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi, Ramazan öncesinde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Filistinli milletvekili Ahmed Tibi durumu kınayarak, bu tür eylemlerin cezasız kaldığını belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi yaklaşan ramazan öncesi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaştı.

Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tibi, Amerikan X hesabından, aşırılıkçı bir İsraillinin Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'i yaktığı anları paylaştı.

Tibi, "Neo-Nazi aşırılıkçı bir Siyonist, yüzü açık bir şekilde Kuran'ı yakıyor. Yahudi olduğu için cezalandırılmayacak." ifadelerini kullandı.

Kapalı bir alanda girişilen provokatif Kur'an yakma eylemi sırasında Müslümanlara hakaret edildiği duyuldu.

Yerel basın olayın İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mescid-i Aksa'nın yerine sözde 3. Tapınak'ın inşa edilmesini isteyen fanatik Yahudi örgütlerine mensup olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA " / " + Burak Dağ -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var