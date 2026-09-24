Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM kürsüsünde dünyaya çağrı: Daha büyük tehlike yaklaşıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABD'NİN VİZE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi üzerine BM Genel Kurulu, 17 Eylül'de Filistin'in 81. Genel Kurul görüşmelerine önceden kaydedilmiş konuşmayla katılmasına imkan sağlayan kararı 152 lehte, 3 aleyhte ve 4 çekimser oyla kabul etti. ABD ve İsrail ise kararın aleyhinde oy kullandı. Abbas, ABD'nin kararına tepki göstererek, "Bu hukuk dışı cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ve dayandırıldıkları suçlamalar ile gerekçeleri kabul etmiyoruz" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE YAKLAŞIYOR"

Abbas, konuşmasında Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yaşam için gereken bütün temel ihtiyaçlar İsrail tarafından hedef alınmış ve sivillerin geleceği tehdit edilmiştir. Batı Şeria'da yerleşimlerin giderek daha fazla genişlediğini, Kudüs'ün ise izole edildiğini görüyoruz. İsrailli yerleşimciler, işgalci güçlerin koruması altında suç işlemeye ve toprak hırsızlığına devam ediyor. Uzun zamandır uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi vasıtasıyla İsrail'in politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda uyardık. Bunların iki devletli çözüme aykırı olduğunu söyledik. Bugün daha da büyük bir tehlikenin yaklaştığı uyarısında bulunmak istiyorum. Daha büyük bir tehlike yaklaşıyor ve uluslararası toplum derhal hareket etmelidir."

"YENİ BİR NAKBA'NIN YAŞANMASINA MÜSAADE ETMEMELİSİNİZ"

Filistin Devlet Başkanı, yaşananların birbirinden bağımsız gelişmeler olmadığını savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Batı Şeria'da, Gazze'de ve Doğu Kudüs'te yaşananlar izole olaylar değildir. Filistinlilerin hayatlarını kendi topraklarında katlanılmaz hale getirmeyi ve buraları terk etmelerini hedefleyen kasıtlı bir politikadır. Yeni bir Nakba'nın yaşanmaması, 1948'de yaşananların tekrarlanmaması için buna müsaade etmemelisiniz. Terörist çetelerin işgal ordusunun koruması altında Filistinlilerin evlerini yakmalarına izin vermemelisiniz. İnsanlar içeride uyurken Filistinlilerin diri diri yakılmasına izin vermemelisiniz. Çocuklarımızın ve halkımızın tehdit edilmesine izin vermeyin."

İSRAİL'E SİLAH TEDARİK EDEN ÜLKELERE SESLENDİ

Abbas, konuşmasının devamında bazı ülkelerin tutumunu eleştirdi ve BM Genel Kurulu'na şu çağrıyı yaptı: "Bu Genel Kurul'a çağrıda bulunmak istiyorum. Bazı ülkelerin İsrail konusunda sessizliği daha ne kadar devam edecek? Halkımıza karşı kullanılan silahları İsrail'e tedarik etmeye daha ne kadar devam edecekler? Dünya, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki muazzam insani felakete şahit oldu."

Kaynak: AA