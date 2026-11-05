Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Dehişe Kampı'na baskın düzenledi, 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WAFA'ya göre İsrail ordusu, Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Askerler zorla girdikleri evlerde eşyalara zarar verdi; Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskın ve gözaltılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da, Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beytüllahim'deki Dehişe kampına baskın düzenledi.

Kampta 30 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, zorla girdikleri evlerde eşyalara zarar verdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

Bir şehrimizde daha sağanak kabusu! Sel suları araçları sürükledi!

Mersin'de yaklaşık 10 milyon TL dolandırıcılık iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

Dudak uçuklatan dolandırıcılık iddiası! Böyle yakalandılar
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

İki takımımızdan güzel haber! Tarihte bir ilk yaşandı