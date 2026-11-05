İsrail ordusu Dehişe Kampı'na baskın düzenledi, 30 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da, Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beytüllahim'deki Dehişe kampına baskın düzenledi.

Kampta 30 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, zorla girdikleri evlerde eşyalara zarar verdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA