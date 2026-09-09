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İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını istedi

İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını istedi
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İsrail'in, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılmasını istediği, burada görev yapan diplomatların akreditasyonlarını da 30 gün içinde iptal edeceği bildirildi.

  • İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimlere yönelik ticari yaptırım kararı alan İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatmasını istedi.
  • İngiliz diplomatların akreditasyonlarının 30 gün içinde sona erdirileceği, bazı diplomatlara bölgeden ayrılmaları için 7 gün süre verildiği bildirildi.
  • İngiltere'nin ardından Fransa ve Kanada da Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklayacağını açıkladı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ticari yaptırım kararı alan İngiltere'den Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatmasını istediği bildirildi. Konsoloslukta görev yapan diplomatların akreditasyonlarının 30 gün içinde sona erdirileceği, bazı İngiliz diplomatlara ise bölgeden ayrılmaları için 7 gün süre verildiği belirtildi.

İsrail ile İngiltere arasında Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararı nedeniyle tansiyon yükseldi. Batı medyasına konuşan İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılmasını istedi.

DİPLOMATLARIN AKREDİTASYONLARI İPTAL EDİLECEK

Konsoloslukta görev yapan İngiliz diplomatların akreditasyonlarının da 30 gün içinde sona erdirileceği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ticari yaptırımlarına karşılık olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin ardından Fransa ve Kanada da Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklayacağını açıklamıştı.

İNGİLİZ DİPLOMATLARA 7 GÜN SÜRE

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynak, İsrail'deki ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna atanan İngiliz temsilciler ile Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatların 7 gün içinde bölgeden ayrılmasının istendiğini aktardı.

İsrail hükümetinin söz konusu yaptırımların uygulanmasını beklediği ve İngiltere'nin kararına katılan ülkelere karşı atılacak adımları görüşmek üzere çarşamba günü toplanacağı belirtildi.

GÖZLER FRANSA, İSVEÇ VE KANADA'YA ÇEVRİLDİ

İngiltere'nin yaptırım kararına destek veren Fransa ve İsveç'in de Kudüs'te Filistin Yönetimi'ne akredite konsoloslukları bulunuyor. Kanada'nın ise Ramallah'ta diplomatik ofisi bulunuyor.

İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu da Filistin Yönetimi'ne akredite olarak faaliyet gösteriyor.

İsrail daha önce Ramallah'taki bazı diplomatik temsilciliklerin kapatılmasını zorunlu kılmıştı. İngiltere'nin yanı sıra yaptırım kararını destekleyen diğer ülkelere yönelik atılacak adımların, İsrail hükümetinin toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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