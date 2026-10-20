Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kilise liderleri Taybe'de diplomatlara saldırıyı kınadı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kilise liderleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde Avrupalı diplomatlara ve zeytin hasadı yapan Filistinlilere yönelik saldırıyı kınadı.

Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kilise liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Taybe beldesinde Avrupalı diplomatların araçlarına saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganların adalet önünde hesap vermesi ve bölge halkının korunması çağrısında bulunuldu.

Filistinlileri hedef alan saldırıların devam etmesinin sebebinin faillerin cezasız kalması olduğunu vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Ekim Cumartesi günü, maskeli yerleşimcilerin Taybe beldesinde zeytin toplayan yerel halka ve aralarında Avrupalı ülkelerden diplomat ve yetkililerin de bulunduğu yabancı konuklara yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

İşgal altındaki Batı Şeria'da son haftalarda Filistin köylerinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından geniş çaplı saldırılara maruz kaldığı ve bu durumun zeytin hasadı döneminde zirveye ulaştığı da ifade edildi.

Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan araçlarda Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilmişti.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA