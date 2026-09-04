Doğu Kudüs'te Filistinliye Ateş Açıldı: 1 Ölü

İSRAİL polisi, Doğu Kudüs'te görevli ekiplere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 33 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'te sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sınır Polisi ekiplerine bıçaklı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu öne sürülen 33 yaşındaki Filistinlinin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin basını da olayın Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Haberlerde, olayın ardından İsrail güçlerinin Şam Kapısı ve çevresindeki askeri varlığını artırdığı, bölgeyi kordon altına alarak Filistinlilerin sabah namazı için alana ulaşmasını zorlaştıran kısıtlamalar uyguladığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kenti ve çevre köylerinde 48 saat süren operasyonun tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında aranan 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı, silah imalatında kullanıldığı ileri sürülen 30'dan fazla tornanın imha edildiği; tüfek, tabanca ve mühimmata el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı