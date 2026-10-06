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Ben-Gvir paylaştığı yıkım fotoğrafıyla övündü, 10 bin yapı yıktıklarını itiraf etti

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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Filistin binasının fotoğrafını övünerek paylaştı. Ben-Gvir, son 1,5 yılda 10 bin yapıyı yıktıklarını itiraf etti; yıkımda çoğunluğu kadın ve çocuk 70 Filistinli evsiz kaldı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi'nde Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "öncesi ve sonrası" ifadelerini kullanarak binanın yıkılmadan önceki ve yıkıldıktan sonraki görüntüsüne yer verdi.

Yıkım esnasında provokatif bir şekilde bölgeye gelip "İşler ancak böyle yürür" sözlerini kullanarak yıkımla övünen Ben-Gvir, yıkım politikasının sahada uygulandığını görmek için Tur Mahallesi'ne geldiğini kaydetti.

Ben-Gvir, son bir buçuk yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilerine el koyduklarını, bu arazilerin toplam büyüklüğünün "Tel Aviv ve Givatayim" kentleri kadar olduğunu itiraf etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi'nde 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı sabah saatlerinde yıkmış ve çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

Bölgeye gelen İsrailli aşırı sağcı bakan, yıkıma katılan buldozerlerden birine binerek poz vermişti.

Kaynak: AA
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