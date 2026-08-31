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Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya Baskın ve Dua

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İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, polis korumasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek doğu kısmında dua etti. Bu eylem, Filistinliler ve vakıf idaresi tarafından egemenlik ihlali olarak kınandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, içeride dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in polis koruması ve bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında dua ettiği görüldü.

Daha önce defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, baskınlarını genel olarak duyuru yapmadan İsrail güçlerinin koruması altında yapıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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