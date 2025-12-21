Haberler

Gazze'de, Kudüs Latin Patriği'nin katılımıyla Noel ayini yapıldı

Doğu Kudüs'teki Katoliklerin ruhani lideri İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Gazze Şeridi'ndeki Kutsal Aile Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Bu yılki kutlamalar ayin ve dualarla sınırlı kalırken, Gazze'deki Hristiyan toplumunun yaşadığı zorluklar vurgulandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Katoliklerin ruhani lideri Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Gazze Şeridi'nde yer alan Kutsal Aile Kilisesinde düzenlenen Noel ayine katıldı.

Kudüs'teki Katolik Kilisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Gazze'ye gelen Patrik Pizzaballa, Kutsal Aile Kilisesine ziyarette bulundu.

Burada gerçekleştirilen Noel ayine Latin Katolik cemaatine mensup çok sayıda kişinin katılarak, dua edildiği aktarıldı.

Gazze'deki Latin Patrikhanesinin Gazze yetkilisi ve Katolik Kilisesi Acil Durum Komitesi Başkanı George Anton, bu yıl yapılan Noel kutlamalarının sadece ayin ve dualarla sınırlı kalacağını belirtti.

Açıklamada, söz konusu ziyaretle "Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne mensup cemaat ile Kudüs Başpiskoposluğu arasındaki köklü bağların teyit edildiği" ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023 tarihinden itibaren Kutsal Aile Kilisesine 3 defa saldırı düzenlediği ve saldırılarda Gazze'de en az 20 Hristiyan'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
