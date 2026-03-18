İsrail polisi, Kudüs'te Eski Şehir surları önünde teravih kılan Filistinlilere bir kez daha saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde ramazanın son teravih namazını kılmak için toplanan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

İsrail'in, İran'a saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında toplandı.

Burada Eski Şehir'in surlarının önünde teravih namazı kılan Filistinlileri, İsrail polisi müdahale ederek dağıttı.

İsrail polisi dün de surların önünde namaz kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak saldırmıştı.