Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını kıldı

Güncelleme:
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen on binlerce Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazını kıldılar. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Filistinli Müslümanlar, Gazze'deki zorluklara rağmen ibadetlerini gerçekleştirdi.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya koştu.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ettiğini vurgulamıştı.

