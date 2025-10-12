Mescid-i Aksa'da Müslümanlar İçin Zorlayıcı Kontroller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlar, İsrail'in sıkı denetiminden geçiyor. Kimlik sorgusu ve keyfi uygulamalar gibi zorlukları aşabilen az sayıda Müslüman, Harem-i Şerif'in sessizliğinde ibadet etme imkanı buluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Müslümanlar, İsrail'in yoğun denetimleri nedeniyle ibdetlerini yapamıyor. Harem-i Şerif'in çevresindeki belli başlı noktalarda konuşlandırılan İsrail kolluk kuvvetleri, Mescid-i Aksa'ya giden yollarda sıkı kontroller gerçekleştiriyor. Özellikle Müslüman ziyaretçiler, kimlik kontrolü ve "Müslüman olup olmadıklarına" yönelik sorgulamaların ardından zaman zaman içeri alınmıyor. Ancak bu uygulamanın kime ve neye göre yapıldığı konusundaki belirsizlik, sürecin rastgele işlediği izlenimini doğuruyor.

Girişlerin sadece belirli kapılardan ve kısıtlı şekilde yapıldığı gözlemlenirken, içeri alınacak kişilerin seçimi, İsrail güçlerinin denetiminde yapılıyor. İsrail askerlerinin kontrolünden geçebilen bazı Müslümanlar, cami görevlilerince kapıda karşılanıyor.

Yaşanan zorluklar ve doğru giriş noktasını bulamama gibi nedenlerle bazı Müslümanlar kutsal mekana ulaşamadan geri dönüyor. Bu durum, Mescid-i Aksa'nın avlusunda zaman zaman normalin altında bir yoğunluk yaşanmasına sebep oluyor.

İçeride ibadet ve sükunet hakim

Tüm engelleri aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen az sayıda Müslüman ise namaz kılıp dua ederek ibadetlerini yerine getiriyor. Bu sırada çocukları ise avluda oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Öte yandan, Mescid-i Aksa fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında zaman zaman düzenlediği ve gerginliğe neden olan baskınlarla da gündeme geliyor. Bu baskınlar sebebiyle İsrail güçlerinin bölgedeki yoğun güvenlik önlemlerini sürdürdüğü biliniyor. - KUDÜS