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Doğu Kudüs'te İsrail güçleri 7 daireli binayı yıktı, 35 Filistinli evsiz kaldı

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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Kalendiya Mülteci Kampı yakınında 7 daireli bir binayı ruhsatsız inşa gerekçesiyle yıktı. Yıkım sonucu 35 Filistinli evsiz kalırken Kudüs Valiliği, güçlerin ev sahiplerini darbettiğini ve bir araca zarar verdiğini bildirdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Kalendiya Mülteci Kampı yakınlarında 35 Filistinlinin yaşadığı 7 daireli binayı yıktı.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'e ait iş makinelerinin Kalendiya Mülteci Kampı bitişiğindeki El-Vad bölgesinde bir konutu "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

Binada 7 dairenin bulunduğu ve burada yaşayan 35 Filistinlinin yıkım sonucu evsiz kaldığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yıkılan dairelerin Ebu Lebbe ailesine ait olduğunu bildirdi.

Valilik, İsrail güçlerinin yıkım sırasında ev sahiplerini darbettiğini ve bir araca zarar verdiğini aktardı.

Filistinlilerin yapı ruhsatı alması neredeyse imkansız

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yapı ruhsatı verilmesi konusunda katı kısıtlamalar uyguluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, haziranda yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın tamamen İsrail kontrolündeki bölgelerinde yapı ruhsatı almasının neredeyse imkansız olduğunu belirtmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun bu ay yayımladığı raporda, Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine dayanılarak, İsrail makamlarının 2026'nın ilk yarısında Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 341 yıkım gerçekleştirdiği kaydedildi.

Rapora göre, yıkımlarda kullanımdaki konutlar, inşaat halindeki yapılar, ticari ve tarımsal tesisler ile geçim kaynaklarının da aralarında bulunduğu 740 Filistin yapısı hedef alındı.

İsrail makamları aynı dönemde, 34'ü Kudüs vilayetinde olmak üzere, "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle Filistinlilere ait yapılar için 254 yıkım bildirimi düzenledi.

Kaynak: AA
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