Mahmud Sibeh'in 'Arayan Bulur' Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Filistinli doktor Mahmud Sibeh'in Doğu Kudüs'teki Cebeli Mukabber beldesinin tarihini kendi yaşamı üzerinden anlattığı 'Arayan Bulur' isimli kitabının tanıtımı, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu da önemli açıklamalarda bulundu.

Filistinli doktor Mahmud Sibeh'in doğup büyüdüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Cebeli Mukabber beldesinin tarihini kendi hayat hikayesi üzerinden anlattığı "Arayan Bulur" isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kitap tanıtımı ve imza günü etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin verdiği moralle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Kültür Merkezinde söz konusu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisini dile getiren Büyükelçi Çobanoğlu, "Umarız ki Gazze'de sağlanan ateşkes kalıcı olur. Bölgeye huzur, barış, istikrar gelir ki Yunus Emre Kültür Merkezimiz de bu ve benzeri etkinlikleri ileride artarak sürdürür." dedi.

Büyükelçi Çobanoğlu, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ün güneydoğusunda yer alan Cebeli Mukabber beldesi sakinlerinden doktor Mahmud Sibeh'in beldede işgalle birlikte yaşanan değişimi ve kendi hayat hikayesini anlattığı kitabın Türkçe ve İngilizceye de kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Doktor Sibeh ise kitabında Cebeli Mukabber beldesinin tarihi hakkında İsrail'in 1967'deki işgalinin ardından beldede yaşanan değişimi, bugün beldenin nasıl bir durumda olduğunu kendi hayat hikayesi üzerinden anlattığını ifade etti.

Kitabında hayatından anekdotlara yer verdiğini aktaran doktor Sibeh, hikayesinin okuma yazma bilmeyen ve büyük geçim sıkıntısı içindeki babasına yardımcı olmak için İsrail tarafında iş bulması ancak babasının eğitimine devam etmesi yönünde ısrarcı olmasıyla başladığını dile getirdi.

Etkinlik, doktor Sibeh'in davetliler için düzenlediği imza töreni ve verilen ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ


