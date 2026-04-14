İsrail'in Silvan'daki yıkım kararlarına karşı açılan davanın ilk duruşması görüldü

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki ev yıkımlarına karşı açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Silvan'ın Bostan Mahallesi'ndeki Filistinlilerin ev yıkım kararlarına karşı Batı Kudüs'teki İsrail mahkemesinde açtığı davanın ilk duruşmasında karara ilişkin itirazlar değerlendirildi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın hangi tarihte görüleceğine ilişkin açıklama yapmadı.

İsrailli aktivist grubu "Free Jerusalem (Özgür Kudüs )", Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı mahkeme önünde gösteri düzenledi.

Grup, "Silvan'da etnik temizliği durdurun" yazan büyük bir pankart açtı ve sloganlar attı.

İsrail, "Kralın Bahçesi Projesi" için 1500 Filistinlinin yaşadığı mahallede son 2 yılda 45 evi yıktı, çok sayıda ev de yıkım tehlikesi altında bulunuyor.

Evi yıkılan Filistinliler arasında yer alan Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine "İsrail mahkemelerinin ve yargı sisteminin, işgalin bir parçası olduğunu ve daha önce olduğu gibi bize adalet sağlamayacağını bilmemize rağmen bu mahkemeye başvurduk." ifadelerini kullandı.

Ebu Diyab, "Yıkım kararlarına itiraz ettik, çünkü İsrail'in gelecekte Bostan Mahallesi'ndeki tüm evleri yıkma niyeti var ve bu nedenle 1500 kişi barınaksız kalacak." dedi.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Ebu Diyab, bölgedeki evlerin yıkılmasının ve sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti.