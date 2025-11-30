İsrailli Güvenlik Güçlerinin Saldırılarında 1.030 Filistinli Hayatını Kaybetti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 7 Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşanan saldırılar sonucunda 1.030 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında 223 çocuk bulunuyor.
EL HALİL, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, 7 Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrailli güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu 1.030 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Laurence cuma günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybedenler arasında 223 çocuğun da bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel