İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik ticari kısıtlamalara İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararıyla karşılık verdi. Tel Aviv yönetiminin adımı, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararının ardından geldi.

İNGİLTERE'NİN KONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

İsrail yönetimi, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Kararla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı.

12 ÜLKE İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki ülkeler, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu girişime Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç destek verdi.

Ülkeler, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirtirken, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim projesine de tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GELDİ

Ortak bildiride İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılırken, yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara yönelik ticari kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İsrail yönetimi ise alınan yaptırım kararlarına diplomatik karşılık verme yoluna gitti. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması kararı, yaptırımların ardından gelen ilk dikkat çekici misillemelerden biri oldu.