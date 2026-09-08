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İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
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İsrail, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik ticari kısıtlamalara karşı İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Tel Aviv yönetiminin misilleme adımı, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararının ardından geldi.

  • İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
  • İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülke, İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getirdi.
  • Yaptırım kararına destek veren ülkeler: Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç.

İsrail, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik ticari kısıtlamalara İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararıyla karşılık verdi. Tel Aviv yönetiminin adımı, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararının ardından geldi.

İNGİLTERE'NİN KONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

İsrail yönetimi, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Kararla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı.

12 ÜLKE İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki ülkeler, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu girişime Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç destek verdi.

Ülkeler, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirtirken, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim projesine de tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GELDİ

Ortak bildiride İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılırken, yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara yönelik ticari kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İsrail yönetimi ise alınan yaptırım kararlarına diplomatik karşılık verme yoluna gitti. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması kararı, yaptırımların ardından gelen ilk dikkat çekici misillemelerden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Hurşit gel buraya Sen ne yaptın? Birazcık gözlerden kaybol

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

nesi varki neyle misilleme yapacak, israil her bakimdan disariya muhtac bir ülkedir, siyasi misillemeye deseniz önce kendi halki rahatsiz olur ve karsi gelir cünki israilin %40 a yakin vatandasi ayni zamanda baska ülkelerinde vatandasidir veya dis ülkelerden gelmistirler.

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