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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlileri zorla yerinden eden İsrailli örgütler protesto edildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlileri zorla yerinden eden İsrailli örgütler protesto edildi
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İsrailli hak örgütleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilerin evlerinin zorla ellerinden alınmasını ve yerinden edilmelerini protesto etti. Göstericiler, Yahudi Ulusal Fonu ve Elad gibi örgütleri hedef alan sloganlar attı.

İsrailli hak örgütleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, farklı yöntemlerle Filistinlilerin evlerini elinden alan ve zorla yerinden eden İsrailli örgütleri protesto etti.

Silvan beldesinin girişinde İsrail'in "Davud Şehri" adını verdiği bölgede toplanan göstericiler, Yahudi Ulusal Fonu, Elad ve Ateret Cohanim gibi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait örgütler aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İngilizce, Arapça ve İbranice "Silvan'da etnik temizliği durdurun", "Silvan'a özgürlük", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" ve "Yahudi Ulusal Fonu tahliyeleri durdur" yazılı afiş ve pankartlar taşıdı.

Zaman zaman yoldan geçen İsrailliler ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now (Barış Şimdi)" Direktörü Lior Amihai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elad Vakfı ve Yahudi Ulusal Fonu'nun Filistinlileri evlerini ellerinden alarak zorla yerinden etmesini protesto ettiklerini belirtti.

İsrail polisinin gösteri yapmalarına karşı çıktığını ve ardından sadece kısa bir süreliğine izin verdiğini kaydeden Amihai, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı gösteri yapılmasını istemediğini ama buna rağmen kendilerinin protestolarını sürdüreceklerini söyledi.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim" yetkililerinden Reut Maimon da Silvan'ın Batn el-Hava Mahallesi'nden Filistinli Şaludi ailesinin evini ellerinden almaya çalışan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait örgütleri protesto etmek için toplandıklarını kaydetti.

Maimon, Batn el-Hava'da 18'i 2026'da olmak üzere son 2 yılda 33'ten fazla ailenin evinin elinden alındığını, Bostan Mahallesi'nde ise 50'den fazla evin yıkıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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