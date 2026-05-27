Mescid-i Aksa'da bayram namazı 140 bin Müslümanla kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 140 bin kişi, Kurban Bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar, bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da 140 bin kişi, Kurban Bayramı namazını kıldı. İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde bayram namazını eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazıları bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı