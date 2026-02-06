İsrail, UNRWA merkezini kapatarak Filistinli gençlerin meslek hayallerini elinden alıyor

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı mesleki eğitim merkezinin faaliyetlerini durdurmaya çalışması, burada meslek öğrenen öğrencilerin hayalleri ve geleceklerini tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasakladı.

Birkaç gün önce İsrail, UNRWA'ya bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerini durdurmaya yönelik adımlar atarak, merkezin elektrik ve suyunu kesti.

"Askeri bölge" olduğu iddiasıyla merkezin buluduğu 88 dönümlük araziye el koymaya çalışan İsrail, merkezin boşaltılması için geçen ocak ayı sonuna dek mühlet verdi.

İsrail'in askeri bölge iddialarını yalanlayan UNRWA, merkezin bulunduğu arazinin 1953'te o dönem Batı Şeria'yı kontrol eden Ürdün hükümeti tarafından mesleki eğitim merkesi kurulması için Ajans'a hibe edildiğini belirtiyor.

UNRWA verilerine göre Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki mülteci kamplarından gelen öğrencilere eğitim veren Kalendiya'daki meslek edindirme merkezinde 15-19 yaş aralığında 325 öğrenci çoğu 2 yıllık programlarda eğitim görüyor.

İsrail'in çalışanların bazılarını bölgeden çıkarması ve binayı boşaltmaya çalışarak bulunduğu araziye el koymayı planlaması nedeniyle bu öğrenciler, meslek edinecekleri eğitim merkezini kaybetme tehlikesiyle karşılaşıyor.

İsrail'in bu adımları meslek edinip koluna bir altın bilezik takmaya çabalayan öğrencilerin hayalleri ve geleceklerini tehdit ediyor.

Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Baha Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin UNRWA'nın 1953'te kurmuş olduğu merkezin en eski meslek edindirme kurumu olduğunu belirterek, mülteci çocuklara elektrik- elektronik, teknoloji, inşaat, maden, mekanik gibi çeşitli alanlarda 16 dalda ücretsiz eğitim verildiğini kaydetti.

Öğrencilerin önce buradaki branşlarda 2 yıl ya da 1 yıl süreyle eğitim aldığını daha sonra 3 ay sahada staj yaptığını mezunlara yüzde 80 istihdam sağlandığını ifade eden Avad, "Burada Filistinli mülteci gençlere meslek edindirerek kendileri ve aileleri için onurlu bir yaşam sürme imkanı sağlıyoruz." dedi.

Merkezde 73 yılda 20 bin öğrenci mezun ettiklerini kaydeden Avad, ancak şu an 325 öğrencinin eğitiminin yarıda kalması tehklikesi yaşandığını, elektrik ve suyun kesilmesiyle tüm eğitimin durma noktasına geldiğini, jeneratörlerle sınırlı saatte eğitim verebildiklerine dikkati çekti.

Merkezin kapanması halinde buradaki öğrencilerinin geleceklerinin meçhule sürükleneceğini söyleyen Avad, UNRWA bünyesinde ya da kamu ve özel sektörde bu standartlarda başka bir meslek edindirme merkezi bulunmadığını dile getirdi.

Son ana kadar eğitimi sürdürmeye çalışacaklarını belirten Avad, en azından bu yılı tamamlamayı dilediğini bu eğitim kurumunun kapatılmasının Filistin toplumu için felaket olabileceğini kaydetti.

Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerden Muhammed Kifaye, bu merkezde eğitim almanın kendisi için meslek edinme ve geleceğini inşa etme yolunda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Kifaye, "Geleceğimi inşa edecek eğitimi sağlayan merkezin kapatılma tehdidi altında olması bizi endişelendiriyor. Merkez boşaltılır ve arazisine el koyulursa, kendimizi umutsuz ve geleceksiz bir şekilde sokakta bulacağız." dedi.

Kendilerine bu standartta eğitim sağlayacak başka yer olmadığını kaydeden Kifaye, İsrail'in meydan okumalarına rağmen burada kalacaklarını söyledi.