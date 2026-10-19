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AK Parti'li Sırakaya, Yemenli ve Filistinli alimlerle 1967 sınırlarını ele aldı

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AK Parti'li Sırakaya, Yemenli ve Filistinli alimlerle görüştü. Görüşmede Filistin ve Yemen'deki gelişmeler, Filistin'de yaşanan soykırım ve insani dram, kalıcı ateşkes ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti ele alındı.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yemen Alimleri Konseyi Başkanı Dr. Abdullah ez-Zendani ve Filistin Alimler Birliği İlim Komisyonu Başkanı Dr. Mahir el-Huli ile görüştü.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezi'nde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Alegöz ile ez-Zendani ve el-Huli ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, başta Filistin ve Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeleri, Filistin'de yaşanan soykırımı ve insani dramı, kalıcı ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını ve Filistin halkının meşru haklarının korunmasını ele aldıklarını aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin bölgemizde adil ve kalıcı barışın temel şartı olduğunu vurguladık. Filistin meselesinin uluslararası hukuk, diplomasi ve insanlık vicdanı açısından taşıdığı önemi değerlendirdiğimiz bu anlamlı ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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