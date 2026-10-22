İtalyan ROPES, Doğu Kudüs'teki teleferik projesinden çekilen 5. yabancı şirket oldu

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İtalyan teleferik mühendislik danışmanlık şirketi ROPES, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileleri zorla yerinden ederek hayata geçirmeyi planladığı tartışmalı teleferik projesinden çekildiğini açıkladı.

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, ROPES, Doğu Kudüs'teki tartışmalı teleferik projesinden çekilen beşinci yabancı şirket oldu.

İsrail'in Kudüs Kalkınma Dairesi, eylül sonunda, Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'ün Filistin beldesi Silvan'a 1,4 kilometrelik teleferik projesi için İtalyan danışmanlık şirketi ROPES ile sözleşme niyetini belirten bir bildirim yayınladı.

Buna karşın ROPES Genel Müdürü Stephan Obexer, şirketin Hindistan'daki başka bir taahhüt nedeniyle danışmanlık işini reddettiğini söyledi.

İsrail hükümetince 2019'da onaylanan ve 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından itirazlar reddedilerek yapımının önündeki hukuki engel ortadan kalkan 1,4 kilometrelik teleferik güzergahı, Batı Kudüs'ü, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlileri yerinden etmek için faaliyet gösteren Filistin topraklarını gasbeden İsrailli örgüt Elad'ın kontrolündeki sözde "turizm bölgesine" bağlanacaktı.

İsrailli yetkililerin, planlandığı gibi ilerlediğini iddia ettiği proje, yabancı şirketlerin projeden çekilmesi nedeniyle atıl duruma geldi.

İnsan hakları örgütleri, projeyi Filistinlileri zorla yerinden edeceği ve Doğu Kudüs'ün kültürel manzarasını değiştireceği için eleştiriyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, daha önce siyasi hassasiyeti sebebiyle üçü Fransız, biri İsviçreli dört yabancı şirketin projeden çekildiğini ve İtalyan ROPES'in, projeden çekilen beşinci yabancı şirket olduğunu aktardı.

Kaynak: AA