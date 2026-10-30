Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı