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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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