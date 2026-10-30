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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı