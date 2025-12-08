Haberler

UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi
Doğu Kudüs'te tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail polisinin UNRWA merkezine düzenlediği baskın, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Baskının ardından binadaki Birleşmiş Milletler bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı çekildi. Olay, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine düzenlediği baskının ardından merkezdeki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı çekildi.

BM BAYRAĞI İNDİRİLDİ

İsrail polisi, sabah saatlerinde UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezine kamyon ve forkliftlerle baskın düzenledi.

Baskının ardından UNRWA merkezindeki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldığı görüldü.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini,X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada baskına tepki gösterdi.Lazzarini, İsrail polisi ve belediye yetkililerinin sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi yerleşkesine zorla girdiğini belirtti.

Baskında UNRWA merkezindeki mobilya, bilişim ekipmanları ve diğer eşyalara el konulduğunu ifade eden Lazzarini, BM bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağının asıldığını kaydetti.

LAZZARİNİ: "BM TESİSLERİNİN DOKUNULMAZLIĞI İHLAL EDİLDİ"

Lazzarini baskına tepki gösterek, "Bu son eylem, İsrail'in BM Üye Devleti olarak BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma ve saygı gösterme yükümlülüğünün açıkça hiçe sayılması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

BM Komiseri, İsrail Meclisi'nden geçen UNRWA karşıtı yasa, merkeze yönelik kundaklama saldırıları ve nefret dolu gösteriler nedeniyle UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezde görevli personelin yerleşkeyi bu yılın başında boşaltmak zorunda kaldığını anımsattı.

"TEHLİKELİ BİR EMSAL"

UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki yerleşkesinin her türlü müdahaleye karşı muafiyetli bir BM tesisi statüsünde olduğunu buna rağmen baskının düzenlediğine dikkati çeken Lazzarini, "Hiçbir istisna olamaz. Buna izin vermek, uluslararası hukuk açısından yeni bir meydan okuma anlamına gelir ve BM'nin dünya çapında faaliyet gösterdiği her yerde tehlikeli bir emsal oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı, 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Hiç birşey yapamazsınız. Çünkü İsrail sizin pis işlerinizi yapan bir topluluk. Ve pis işlerinizi açıklarsa dünya kamuoyunda bütün güveninirliğiniz sarsılır… İsrail i bu hale ab ve ABD getirdi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
