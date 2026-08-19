İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor

İsrail medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki hamlelerini ve bölgesel güç vizyonunu analiz eden çarpıcı bir yazı yayımlandı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini "İslam'ın ve Mescid-i Aksa'nın koruyucusu" olarak konumlandırdığı belirtilerek, bu durumun Tel Aviv yönetimi üzerinde yarattığı derin tedirginlik ve kaygı işlendi.

İsrail'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedirginliği had safhaya çıkmış durumda. Gazze'deki katliamların faili Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un, sandık öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhtarlığı üzerinden oy isteyen seçim afişlerinin ardından, bu kez de İsrail medyasında kapsamlı bir analiz kaleme alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAMLELERİNİ İNCELEDİLER

İsrail merkezli televizyon kanalı i24NEWS'in haber sitesinde yayımlanan analiz yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel güç vizyonu mercek altına alındı. Değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede attığı adımların ve izlediği politikaların Tel Aviv açısından büyük problemler yaratacağı vurgulandı.

ANALİZDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER YER ALDI

İsrail yayın organında yer alan analizde şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin etkisi 'Mescid-i Aksa'ya kadar uzanıyor. Erdoğan yönetimi, kendisini 'İslam'ın ve Mescid-i Aksa'nın koruyucusu' olarak konumlandırıyor. Doğu Kudüs'ün dükkanlarında, kurumlarında ve mahallelerinde bir Türk varlığı oluşuyor."

SEÇİM AFİŞLERİNDE DE ERDOĞAN VAR

27 Ekim'de sandık başına gitmeye hazırlanan İsrail'de, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, seçmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'yu iktidarda istemediğini vurgulayarak oy talep eden afişler hazırlattı.

Likud Partisi'nin reklam panolarında kullandığı seçim afişlerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yer alıyor. Görsellerin altında ise "Onlar, Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanılıyor.

Kaynak: Haberler.com