Android Haberleri - Android Haber - Haberler

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Android Haberleri

Android haber, Android son dakika haberleri ve gelişmeleri.

PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlarda oynanır?

PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlarda oynanır?

Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk seçeneklerden biri olan PUBG Mobile, dünya çapında büyük başarılara imza atmış bir mobil oyundur. Peki, PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG Mobile hangi cihazlarda oynanır? PUBG Mobile kaç GB? Detaylar haberimizde…
Android - 3 Saat Önce
Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.
Android - 4 Saat Önce
OnePlus, Android 12 Tabanlı OxygenOS 12'nin Beta Güncellemesini Yayınlıyor

OnePlus, Android 12 Tabanlı OxygenOS 12'nin Beta Güncellemesini Yayınlıyor

Android 12 tabanlı en son OxygenOS 12 beta güncellemesi, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T akıllı telefonlar için yayınlanıyor.
Android - 4 Saat Önce
TOR, Psiphon, Signal ve diğerleri: İnternette erişim engeli nasıl aşılır?

TOR, Psiphon, Signal ve diğerleri: İnternette erişim engeli nasıl aşılır?

Diktatörlükler, otokrasiler ve internet hizmet sağlayıcıları verilerimizi topluyor.
Android - 24.02.2022
Oppo Find X5 serisini tanıttı

Oppo Find X5 serisini tanıttı

Oppo, bugüne kadar marka tarafından geliştirilen en güçlü amiral gemisi Find X5 serisini, çevrim içi olarak düzenlediği global etkinlikte tanıttı.
Android - 24.02.2022
Son dakika haberi: Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemi

Son dakika haberi: Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemi

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar'ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) yaşanan arbede sırasında tabancayla öldürmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı.
Android - 24.02.2022
Artık Android oyunlar da modifiye edilebilecek

Artık Android oyunlar da modifiye edilebilecek

Hızlı büyümesini sürdüren mobil oyun sektörü, 2021'de 116 milyar dolarlık gelir elde etti.
Android - 24.02.2022
Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİT'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.
Android - 24.02.2022
Apex Legends Mobile, önümüzdeki hafta 10 ülkede erişime açılacak

Apex Legends Mobile, önümüzdeki hafta 10 ülkede erişime açılacak

EA Games'in yaptığı duyuruda Apex Legends Mobile'ın hangi ülkelerde ne zaman lansman yapacağına dair bilgiler paylaştı. Apex Legends Mobile, iOS ve Android kullanıcıları için 10 ülkede önümüzdeki hafta erişime açılacak.
Android - 24.02.2022
Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

Google artık Play Store'a bir uygulama yüklemek için hangi gereksinler gerektiğini gösteren yeni bir güncelleme alacak.
Android - 24.02.2022
Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşmak

Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşmak

Netflix hesabını farklı ülkelerde yaşayan tanıdıklarınla bile paylaşabileceğini biliyor muydun?
Android - 22.02.2022
10 kişiden 7'si influencer'lara arkadaşları gibi güveniyor

10 kişiden 7'si influencer'lara arkadaşları gibi güveniyor

ticaret platformlarından yapılan online alışverişler sosyal alışveriş alışkanlıklarına dönüşürken, Forbes'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, 10 tüketiciden 7'si influencerların önerilerine en az arkadaşları kadar güveniyor.
Android - 22.02.2022
22 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Şubat Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

22 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Şubat Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat Salı 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Şubat Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 22 Şubat 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
Android - 22.02.2022
İnstagram çöktü mü? İnstagram'da mesaj neden gönderilemiyor? Son Dakika! İnstagram'da sorun mu var? DM neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram'da mesaj neden gönderilemiyor? Son Dakika! İnstagram'da sorun mu var? DM neden açılmıyor?

Şubat 2022 Instagram çöktü mü? Instagram çöktü mü bugün? Instagram çöktü mü bugün? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. İnstagram'da mesaj neden gönderilemiyor? Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.
Android - 21.02.2022
Alfa Romeo'dan hibrit SUV: Tonale

Alfa Romeo'dan hibrit SUV: Tonale

Kurulduğu 1910 yılından bu yana sporcu DNA’sına sadık kalan Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor.
Android - 21.02.2022
DS 9 Türkiye'de yollarla buluşuyor

DS 9 Türkiye'de yollarla buluşuyor

DS Automobiles'in sedan modeli DS 9, Türkiye yollarıyla buluşuyor.
Android - 19.02.2022
GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi

GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi

Kütüphanesini her geçen gün genişleten Nvidia GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun ekleniyor.
Android - 19.02.2022
Turkcell'in 2021 yılı finansal raporu açıklandı

Turkcell'in 2021 yılı finansal raporu açıklandı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2021 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Android - 19.02.2022
Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler

Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler

Activision'ın geliştirdiği birinci şahıs mobil oyunu Call of Duty Mobile'ın ikinci sezonu Task Force 141 için çıkış tarihi verildi. COD Mobile'ın ikinci sezonunda yeni harita, silahlar ve heyecan verici temalı etkinlikler yer alıyor.
Android - 18.02.2022
Google Android uygulamaların kullanıcı davranışı izlemesini kısıtlayacak

Google Android uygulamaların kullanıcı davranışı izlemesini kısıtlayacak

Bilişim dünyasının önde gelen isimlerinden Google, Android tabanlı cep telefonlarında kullanılan uygulamaların reklam şirketlerinin kullanıcı davranışını izlemesini zorlaştırmaya hazırlanıyor.
Android - 17.02.2022
Son dakika haberleri... Kaspersky'den 'Roaming Mantis' operasyonuna ilişkin tespit

Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespit

Son dakika haber... Kaspersky, daha önce çoğunlukla Asya bölgelerini hedefleyen Roaming Mantis isimli kötü niyetli bir siber operasyonun Almanya ve Fransa'daki yeni hedefleri aktif olarak smishing (kısa mesajla yapılan oltalama) yoluyla "enfekte" ettiğini tespit etti.
Android - 17.02.2022
İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldı

İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldı

Haliç Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 15 araç daha denize indi. Toplam Deniz Taksi Sayısı 25 oldu.İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15'inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.
Android - 16.02.2022
112'yi en çok sevgilisinden ayrılan alkollü şahıslar meşgul ediyor

112'yi en çok sevgilisinden ayrılan alkollü şahıslar meşgul ediyor

112'yi en çok sevgilisinden ayrılan alkollü şahıslar meşgul ediyor Karabük'te 1 yılda yapılan 303 bin çağrının yüzde 76'sı asılsız çıktı 112 Çağrı karşılayıcı Begüm Tabak : " Sevgilisiyle kavga edip, alkol alıp burayı rahatsız ediyorlar" Karabük'te bir yıl önce faaliyete geçen 112 Acil...
Android - 16.02.2022
PUBG Mobile kaç GB?

PUBG Mobile kaç GB?

Popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile, mobil oyuncularının vazgeçilmezidir. Peki, oyuncuların severek oynadığı PUBG Mobile kaç GB? PUBG Mobile bir maçta kaç GB internet harcıyor? Detaylar haberimizde…
Android - 16.02.2022
Yerli e-posta platformunun kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı

Yerli e-posta platformunun kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor.
Android - 16.02.2022
Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak

Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak

Hitman'ın yeni mobil oyunu Hitman Sniper: Shadows, önümüzdeki haftalarda mobil cihazlarda piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Android - 16.02.2022
Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür?

Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür?

Discord giriş yapamıyorum hatası! gündem oldu.Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür? Discorda giremiyorum, discord açılmama sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar haberimizde...
Android - 15.02.2022
Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord bağlantı sorunu! Discord bağlanıyor hatası! Discord açılmama sorunu nasıl düzelir?

Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord bağlantı sorunu! Discord bağlanıyor hatası! Discord açılmama sorunu nasıl düzelir?

Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...
Android - 15.02.2022
Hun Yenilenebilir Enerji'nin hisseleri 1,82 liradan satışa sunulacak

Hun Yenilenebilir Enerji'nin hisseleri 1,82 liradan satışa sunulacak

Koray Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, ortak satışa 80 milyon sermaye artırımı şeklinde 130 milyon liralık nominal bedelle Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, her bir hissenin 1,82 liradan satışa sunulacağını dile getirdi.
Android - 14.02.2022
Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların resmi işlemlerini daha pratik hale getirecek Mobil Uygulama ile platformlardaki yerini alırken web sitesini de yeniledi.
Android - 14.02.2022
Twitter'a erişim sorunu: Son Dakika! Tweet atamıyorum, Tweetler şu anda alınamıyor hatası! Tweet gönderme başarısız hatası nasıl çözülür?

Twitter'a erişim sorunu: Son Dakika! Tweet atamıyorum, Tweetler şu anda alınamıyor hatası! Tweet gönderme başarısız hatası nasıl çözülür?

Twitter erişim sorunu yaşanıyor! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter sorun mu var? Twitter HATA! Tweetler şu anda alınamıyor hatası! Tweet gönderme başarısız hatası nasıl çözülür? sorularına yanıt aradı.
Android - 11.02.2022
Samsung, Dört Yıllık Android Güncellemesi Alacak Telefonları Açıkladı

Samsung, Dört Yıllık Android Güncellemesi Alacak Telefonları Açıkladı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın dört yıllık büyük Android güncellemesini ve beş yıllık güvenlik güncellemesini alacağını duyurdu.
Android - 11.02.2022
Son Dakika | EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... ADANA'da evinin bahçesinde, motosikletteki yüzleri maskeli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Abdulkadir Şengül (25), hayatını kaybetti.
Android - 10.02.2022
Twitter çöktü mü? SON DAKİKA Twitter'da sorun mu var? 11 Şubat 2022 Twitter down: Mesaj neden gitmiyor, tweetler neden yüklenmiyor?

Twitter çöktü mü? SON DAKİKA Twitter'da sorun mu var? 11 Şubat 2022 Twitter down: Mesaj neden gitmiyor, tweetler neden yüklenmiyor?

Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'de sorun olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da sorun mu var?
Android - 11.02.2022
En üst düzey Galaxy S serisi Samsung Galaxy S22 Ultra tanıtıldı

En üst düzey Galaxy S serisi Samsung Galaxy S22 Ultra tanıtıldı

Samsung, Galaxy Note serisinin gücü ve Galaxy S serisinin profesyonel seviye kamera özelliklerini bir araya getiren, tek şarjla 2 güne kadar süren pil ömrüne sahip yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'yı tanıttı.
Android - 09.02.2022
Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u 'Tonale' tanıtıldı

Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale" tanıtıldı

Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale"nin dünya gösterimi online bir toplantı ile gerçekleştirildi.
Android - 09.02.2022
Reklamverenlerin yeni gözdesi: Mobil oyunlar

Reklamverenlerin yeni gözdesi: Mobil oyunlar

İş dünyasında dijital dönüşüm furyası yaşanırken, reklam sektöründe de mobil dönüşüm hız kazanıyor.
Android - 08.02.2022
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu (2)

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİOsmaniye'de kayalıklarda bulunan erkek cesedinin Cumali Korkmaz'a (41) ait olduğu belirlendi.
Android - 08.02.2022
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

ADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Android - 08.02.2022
Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti

Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti

Metaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi.
Android - 05.02.2022
Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk

Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk

Bitexen Teknoloji, bulut tabanlı oyun hizmeti sağlayıcı GeForce NOW powered py GAME+'ın altın sponsoru oldu.
Android - 04.02.2022
Subway Surfers'ın devam oyunu MetroLand, AppGallery'de yayınlandı

Subway Surfers'ın devam oyunu MetroLand, AppGallery'de yayınlandı

Subway Surfers oyununun yapımcısı Kiloo, yeni oyunu MetroLand'i Huawei'nin AppGallery uygulama platformuna özel yayınladı.
Android - 04.02.2022
4 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! Güncel sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

4 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! Güncel sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 4 Şubat Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Şubat Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
Android - 04.02.2022
Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor

Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor

Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı Google, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı.
Android - 03.02.2022
Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor

Deprem bildirimleri 'cep'e geliyor

Google, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı.
Android - 03.02.2022
Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır?

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır?

Ülkemizde son günlerde artan şiddetli depremlerin ardından Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? sorusu gündem konusu oldu. Google şirketi tarafından geliştirilen ve mobil cihazlara deprem bildirimi gönderen deprem uyarı sistemi hakkında Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır? Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...
Android - 02.02.2022
Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı

Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Android - 02.02.2022
'Kaspersky VPN Secure Connection' yeni cihaz ve konumları destekliyor

"Kaspersky VPN Secure Connection" yeni cihaz ve konumları destekliyor

Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini genişletti.
Android - 02.02.2022
31 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

31 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

31 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 31 Ocak 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Android - 31.01.2022
29 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Ocak Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

29 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Ocak Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Ocak 2021 Cumartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Android - 29.01.2022
Finlandiyalı diplomatların mobil cihazları casus yazılımlarla hacklendi

Finlandiyalı diplomatların mobil cihazları casus yazılımlarla hacklendi

Finlandiya'nın yurt dışında görevli diplomatlarının mobil cihazlarının sofistike casus yazılımlar aracılığıyla hacklendiği bildirildi.
Android - 28.01.2022
EGO CEP'te uygulaması güncellendi

EGO CEP'te uygulaması güncellendi

EGO CEP'te uygulaması güncellendi EGO Genel Müdürlüğü, "EGO CEP'te" mobil uygulamasını kendi imkanlarıyla güncelleyerek yeni arayüzü ile daha hızlı ve daha kullanışlı hale getirdi.
Android - 28.01.2022
1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu

1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu

İZMİT'te, 1 haftadır kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'nın (52), Kandıra sahilinde cansız bedeni bulundu.
Android - 28.01.2022
28 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Ocak Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

28 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Ocak Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 28 Ocak 2021 Cuma Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Android - 28.01.2022
Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye komik, tuhaf, ilginç sorular listesi! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir?

Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye komik, tuhaf, ilginç sorular listesi! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir?

Siriye sorulacak sorular kadar Siriye'ye sorulmaması gereken sorular da merak edilmektedir. Siri'ye komik, eğlenceli, ilginç sorular sorarak farklı cevaplar beklemek Siri'ye söylenecek sözler İphone kullanıcılarına keyifli anlar yaşatabilmektedir. Peki, Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir? Siri'ye komik sorular ve cevapları! Siri'ye tehlikeli sorular! İşte Siriye sorulacak sorular ve siriye sorulmaması gereken sorular haberimizde...
Android - 28.01.2022
Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? sorusu gecenin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta yaşanan problemlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Telegram'da mesaj neden gitmiyor? Telegram paylaşım yapamıyorum?
Android - 28.01.2022
27 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Ocak Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

27 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Ocak Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 27 Ocak 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Android - 27.01.2022
'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı

'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı

ADANA'da aşırı sürat yapan lüks otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce bir iş yerinin kepengine ardından park halindeki otomobile, daha sonra ise elektrik direğine çarptı.
Android - 27.01.2022
Discord neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek?

Discord neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek?

Discord neden açılmıyor? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde...
Android - 27.01.2022
API Outage nedir? Discord API Outage hatası!

API Outage nedir? Discord API Outage hatası!

API Outage nedir? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, API Outage nedir? Discord API Outage hatası! İşte detaylar haberimizde...
Android - 26.01.2022
Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası!

Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası!

Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...
Android - 26.01.2022
ERKEK ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

ERKEK ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı Y.Y. (17) tarafından 10 yerinden bıçaklanan S.Y.'nin (18) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Android - 26.01.2022
Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi

Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi

Corendon Airlines, 2021 yılının Kasım ayından bu yana süren deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak IATA Travel Pass'ı uçuşlarına entegre eden ilk Avrupa havayolu oldu.
Android - 26.01.2022
26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ocak 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Android - 26.01.2022
Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı

Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı

Mersin'de bir erkek, parkta tartıştığı 17 yaşındaki genç kızı 5 yerinden bıçakladı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.
Android - 26.01.2022
2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyun

2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyun

Oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklediği 10 oyun!
Android - 25.01.2022
BIÇAKLI GASPÇI DEVRİYE GÖREVİNDE BULUNAN POLİSE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

BIÇAKLI GASPÇI DEVRİYE GÖREVİNDE BULUNAN POLİSE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

ADANA'da D.Ç. tarafından yolu kesilip, bıçakla başından yaralandıktan sonra motosikleti gasp edilmek istenen Yasin Demirtaş, devriye görevinde bulunan polis ekibince kurtarıldı.
Android - 25.01.2022
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarı

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarı

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Büyük Finaller'inde en iyi altı takımdan ikisi Türkiye'den.
Android - 24.01.2022
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarı

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarı

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC) kazanan takımı Nova Esports oldu.
Android - 24.01.2022
Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından, takımın başına Mehmet Altıparmak getirildi.
Android - 24.01.2022
Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı

Popüler video oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games, Vietnam merkezli mobil video oyun geliştiricisine, Teamfight Tactics adlı oyununun telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Riot Games, açtığı davada kanıtlanan her telif hakkı örneği için 150 bin dolar tazminat istedi.
Android - 24.01.2022
Son dakika haber... 'Şakalaşırken öldü' iddiası sonrası 2 tutuklama

Son dakika haber... 'Şakalaşırken öldü' iddiası sonrası 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde tabancayla sırtından vurulan Tufan Korkmaz'ın (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Android - 24.01.2022
ADANA-CAMI KIRIP, EVİ KUNDAKLADILAR

ADANA-CAMI KIRIP, EVİ KUNDAKLADILAR

ADANA'da kimliği belirsiz kişilerin camı kırıp, yanıcı madde atarak kundakladığı evde hasar oluştu.
Android - 24.01.2022
18 yaşındaki genç kız evinde kendini astı! Anne ve babası gözaltına alındı

18 yaşındaki genç kız evinde kendini astı! Anne ve babası gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan 18 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç.'nin şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.
Android - 23.01.2022
AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruz

AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dediAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef...
Android - 22.01.2022
Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadı

Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
Android - 22.01.2022
Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili Volvo XC40 Recharge, Türkiye yollarına 1 milyon 274 bin TL fiyat etiketiyle çıktı.
Android - 22.01.2022
Bodrum'da yaşayanlar için özel kart çıkarılıyor

Bodrum'da yaşayanlar için özel kart çıkarılıyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından hayata geçirilen Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.
Android - 22.01.2022
GeForce Now kütüphanesine 4 adet yeni oyun ekleniyor

GeForce Now kütüphanesine 4 adet yeni oyun ekleniyor

Ubisoft'un yeni oyunu Rainbow six Extraction da dahil olmak üzere Nvidia GeForce Now kütüphanesine 1 adet yeni oyun ekleniyor.
Android - 21.01.2022
American Express kredi kartları ile CepPOS'ta hızlı ve güvenli ödeme almak artık mümkün!

American Express kredi kartları ile CepPOS'ta hızlı ve güvenli ödeme almak artık mümkün!

Garanti BBVA CepPOS, hızlı ve güvenli ödeme aldığı kartlar arasına Türkiye'de ilk kez American Express logolu kredi kartlarını ekledi. Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS uygulamasında yeniliklere devam ediyor.
Android - 21.01.2022
Apple AirTag: 'Birini takip etmek için mükemmel bir cihaz'

Apple AirTag: 'Birini takip etmek için mükemmel bir cihaz'

Apple'ın AirTag cihazları kayıp nesneleri bulmada kullanılıyor.
Android - 21.01.2022
Google, AB'nin 2,4 milyar avroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor

Google, AB'nin 2,4 milyar avroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor

Teknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun uyguladığı 2,4 milyar avroluk para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürme kararı aldı.
Android - 21.01.2022
Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha

Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik daha

Garanti BBVA CepPOS, American Express kredi kartları ile temassız ödeme imkanı sunan yeni bir çözüm getiriyor.
Android - 20.01.2022
Müstakil evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Müstakil evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

ADANA'da, 2 katlı müstakil bir evin depo kısmında yangın çıktı.
Android - 20.01.2022
Total War mobil cihazlara çıkış yapacak

Total War mobil cihazlara çıkış yapacak

Feral Interactive'in geliştirdiği tek ve çok oyunculu sıra tabanlı strateji oyunu Total War Medieval 2, mobil cihazlara çıkış yapacak.
Android - 19.01.2022
Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı

Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı

TİCRET Bakanlığı'nın, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen yıl 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi.
Android - 19.01.2022
Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı

Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı

Çin'de pilot uygulaması süren dijital para birimi "e-CNY" (elektronik yuan) ile yapılan transferlerin 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığı bildirildi.
Android - 19.01.2022
Adana'da 4 ilçede daha eğitime kar tatili

Adana'da 4 ilçede daha eğitime kar tatili

ADANA'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Android - 18.01.2022
Son dakika haberleri! Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Son dakika haberleri! Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Android - 18.01.2022
Petrol boru hattında patlama

Petrol boru hattında patlama

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Android - 18.01.2022
Feke'de eğitime kar engeli

Feke'de eğitime kar engeli

ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yaşığışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Android - 18.01.2022
'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu sömestr tatilinde öğrencilerle buluşuyor

'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu sömestr tatilinde öğrencilerle buluşuyor

Enerji verimliliği konusunda 12 yıldır devam eden uluslararası ödüllü proje 'Enerjimi Koruyorum', tiyatro oyunu 'Küsmesin Yıldızlar' ile sömestr tatilinde İstanbullu öğrencilerle buluşacak.
Android - 18.01.2022
Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek

Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek

Vodafone'un Free Fire ile yaptığı iş birliği Vodafone Park'ta 8 influencer'ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.
Android - 16.01.2022
Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

Yeni iPhone'unuz hayırlı olsun! Şimdi tüm verilerinizi ona nasıl taşıyacağınızdan bahsedelim.
Android - 16.01.2022
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki saldırıları kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta siyasi parti temsilcilikleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadı.
Android - 14.01.2022
Fortnite, iOS'a geri döndü!

Fortnite, iOS'a geri döndü!

Epic Games ve Apple şirketleri arasında geçen anlaşmazlıklar, popüler battle ground oyunu Fortnite'a yansımıştı. App Store'dan kaldırılan Fortnite, Nvidia'nın GeForce Now sistemi sayesinde iOS'a geri döndü.
Android - 14.01.2022
Son dakika haberi! Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Android - 14.01.2022
Huawei WATCH GT 3'e global yayınlardan 3 ödül

Huawei WATCH GT 3'e global yayınlardan 3 ödül

Akıllı saat Huawei WATCH GT 3, tasarım, ekran, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme ile diğer performans özellikleri dolayısıyla küresel medya kuruluşlarınca 3 ödüle layık görüldü.
Android - 13.01.2022
PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!

PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!

Konami, iOS ve Android cihazlar için eFootball PES Mobile'ın çıkış tarihi büyük merak topluyor. Peki, PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi...
Android - 23.02.2022
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