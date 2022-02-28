Android Haberleri - Android Haber - Haberler

Android Haberleri
Android haber, Android son dakika haberleri ve gelişmeleri.
PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlarda oynanır?Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk seçeneklerden biri olan PUBG Mobile, dünya çapında büyük başarılara imza atmış bir mobil oyundur. Peki, PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG Mobile hangi cihazlarda oynanır? PUBG Mobile kaç GB? Detaylar haberimizde…
Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.
OnePlus, Android 12 Tabanlı OxygenOS 12'nin Beta Güncellemesini YayınlıyorAndroid 12 tabanlı en son OxygenOS 12 beta güncellemesi, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T akıllı telefonlar için yayınlanıyor.
TOR, Psiphon, Signal ve diğerleri: İnternette erişim engeli nasıl aşılır?Diktatörlükler, otokrasiler ve internet hizmet sağlayıcıları verilerimizi topluyor.
Oppo Find X5 serisini tanıttıOppo, bugüne kadar marka tarafından geliştirilen en güçlü amiral gemisi Find X5 serisini, çevrim içi olarak düzenlediği global etkinlikte tanıttı.
Son dakika haberi: Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemiSon dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar'ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) yaşanan arbede sırasında tabancayla öldürmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı.
Artık Android oyunlar da modifiye edilebilecekHızlı büyümesini sürdüren mobil oyun sektörü, 2021'de 116 milyar dolarlık gelir elde etti.
Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralıİZMİT'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.
Apex Legends Mobile, önümüzdeki hafta 10 ülkede erişime açılacakEA Games'in yaptığı duyuruda Apex Legends Mobile'ın hangi ülkelerde ne zaman lansman yapacağına dair bilgiler paylaştı. Apex Legends Mobile, iOS ve Android kullanıcıları için 10 ülkede önümüzdeki hafta erişime açılacak.
Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!Google artık Play Store'a bir uygulama yüklemek için hangi gereksinler gerektiğini gösteren yeni bir güncelleme alacak.
Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle PaylaşmakNetflix hesabını farklı ülkelerde yaşayan tanıdıklarınla bile paylaşabileceğini biliyor muydun?
10 kişiden 7'si influencer'lara arkadaşları gibi güveniyorticaret platformlarından yapılan online alışverişler sosyal alışveriş alışkanlıklarına dönüşürken, Forbes'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, 10 tüketiciden 7'si influencerların önerilerine en az arkadaşları kadar güveniyor.
22 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Şubat Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat Salı 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Şubat Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 22 Şubat 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
İnstagram çöktü mü? İnstagram'da mesaj neden gönderilemiyor? Son Dakika! İnstagram'da sorun mu var? DM neden açılmıyor?Şubat 2022 Instagram çöktü mü? Instagram çöktü mü bugün? Instagram çöktü mü bugün? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. İnstagram'da mesaj neden gönderilemiyor? Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.
Alfa Romeo'dan hibrit SUV: TonaleKurulduğu 1910 yılından bu yana sporcu DNA’sına sadık kalan Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor.
DS 9 Türkiye'de yollarla buluşuyorDS Automobiles'in sedan modeli DS 9, Türkiye yollarıyla buluşuyor.
GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendiKütüphanesini her geçen gün genişleten Nvidia GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun ekleniyor.
Turkcell'in 2021 yılı finansal raporu açıklandıTurkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2021 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özelliklerActivision'ın geliştirdiği birinci şahıs mobil oyunu Call of Duty Mobile'ın ikinci sezonu Task Force 141 için çıkış tarihi verildi. COD Mobile'ın ikinci sezonunda yeni harita, silahlar ve heyecan verici temalı etkinlikler yer alıyor.
Google Android uygulamaların kullanıcı davranışı izlemesini kısıtlayacakBilişim dünyasının önde gelen isimlerinden Google, Android tabanlı cep telefonlarında kullanılan uygulamaların reklam şirketlerinin kullanıcı davranışını izlemesini zorlaştırmaya hazırlanıyor.
Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespitSon dakika haber... Kaspersky, daha önce çoğunlukla Asya bölgelerini hedefleyen Roaming Mantis isimli kötü niyetli bir siber operasyonun Almanya ve Fransa'daki yeni hedefleri aktif olarak smishing (kısa mesajla yapılan oltalama) yoluyla "enfekte" ettiğini tespit etti.
İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldıHaliç Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 15 araç daha denize indi. Toplam Deniz Taksi Sayısı 25 oldu.İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15'inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.
112'yi en çok sevgilisinden ayrılan alkollü şahıslar meşgul ediyor112'yi en çok sevgilisinden ayrılan alkollü şahıslar meşgul ediyor Karabük'te 1 yılda yapılan 303 bin çağrının yüzde 76'sı asılsız çıktı 112 Çağrı karşılayıcı Begüm Tabak : " Sevgilisiyle kavga edip, alkol alıp burayı rahatsız ediyorlar" Karabük'te bir yıl önce faaliyete geçen 112 Acil...
PUBG Mobile kaç GB?Popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile, mobil oyuncularının vazgeçilmezidir. Peki, oyuncuların severek oynadığı PUBG Mobile kaç GB? PUBG Mobile bir maçta kaç GB internet harcıyor? Detaylar haberimizde…
Yerli e-posta platformunun kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştıTurkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor.
Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacakHitman'ın yeni mobil oyunu Hitman Sniper: Shadows, önümüzdeki haftalarda mobil cihazlarda piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür?Discord giriş yapamıyorum hatası! gündem oldu.Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür? Discorda giremiyorum, discord açılmama sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar haberimizde...
Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord bağlantı sorunu! Discord bağlanıyor hatası! Discord açılmama sorunu nasıl düzelir?Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...
Hun Yenilenebilir Enerji'nin hisseleri 1,82 liradan satışa sunulacakKoray Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, ortak satışa 80 milyon sermaye artırımı şeklinde 130 milyon liralık nominal bedelle Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, her bir hissenin 1,82 liradan satışa sunulacağını dile getirdi.
Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendiKonya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların resmi işlemlerini daha pratik hale getirecek Mobil Uygulama ile platformlardaki yerini alırken web sitesini de yeniledi.
Twitter'a erişim sorunu: Son Dakika! Tweet atamıyorum, Tweetler şu anda alınamıyor hatası! Tweet gönderme başarısız hatası nasıl çözülür?Twitter erişim sorunu yaşanıyor! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter sorun mu var? Twitter HATA! Tweetler şu anda alınamıyor hatası! Tweet gönderme başarısız hatası nasıl çözülür? sorularına yanıt aradı.
Samsung, Dört Yıllık Android Güncellemesi Alacak Telefonları AçıkladıSamsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın dört yıllık büyük Android güncellemesini ve beş yıllık güvenlik güncellemesini alacağını duyurdu.
Son Dakika | EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİSon dakika haberi... ADANA'da evinin bahçesinde, motosikletteki yüzleri maskeli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Abdulkadir Şengül (25), hayatını kaybetti.
Twitter çöktü mü? SON DAKİKA Twitter'da sorun mu var? 11 Şubat 2022 Twitter down: Mesaj neden gitmiyor, tweetler neden yüklenmiyor?Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'de sorun olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da sorun mu var?
En üst düzey Galaxy S serisi Samsung Galaxy S22 Ultra tanıtıldıSamsung, Galaxy Note serisinin gücü ve Galaxy S serisinin profesyonel seviye kamera özelliklerini bir araya getiren, tek şarjla 2 güne kadar süren pil ömrüne sahip yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'yı tanıttı.
Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale" tanıtıldıAlfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale"nin dünya gösterimi online bir toplantı ile gerçekleştirildi.
Reklamverenlerin yeni gözdesi: Mobil oyunlarİş dünyasında dijital dönüşüm furyası yaşanırken, reklam sektöründe de mobil dönüşüm hız kazanıyor.
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu (2)KİMLİĞİ BELİRLENDİOsmaniye'de kayalıklarda bulunan erkek cesedinin Cumali Korkmaz'a (41) ait olduğu belirlendi.
ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDIADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çektiMetaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi.
Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorlukBitexen Teknoloji, bulut tabanlı oyun hizmeti sağlayıcı GeForce NOW powered py GAME+'ın altın sponsoru oldu.
Subway Surfers'ın devam oyunu MetroLand, AppGallery'de yayınlandıSubway Surfers oyununun yapımcısı Kiloo, yeni oyunu MetroLand'i Huawei'nin AppGallery uygulama platformuna özel yayınladı.
4 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! Güncel sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!Resmi Gazete bu günün kararları neler? 4 Şubat Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Şubat Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
Deprem bildirimleri 'cep'e geliyorDeprem bildirimleri 'cep'e geliyor Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı Google, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı.
Deprem bildirimleri 'cep'e geliyorGoogle, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttı.
Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır?Ülkemizde son günlerde artan şiddetli depremlerin ardından Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? sorusu gündem konusu oldu. Google şirketi tarafından geliştirilen ve mobil cihazlara deprem bildirimi gönderen deprem uyarı sistemi hakkında Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır? Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...
Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni tanıttıGoogle tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
"Kaspersky VPN Secure Connection" yeni cihaz ve konumları destekliyorKaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini genişletti.
31 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!31 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 31 Ocak 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
29 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Ocak Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Ocak 2021 Cumartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Finlandiyalı diplomatların mobil cihazları casus yazılımlarla hacklendiFinlandiya'nın yurt dışında görevli diplomatlarının mobil cihazlarının sofistike casus yazılımlar aracılığıyla hacklendiği bildirildi.
EGO CEP'te uygulaması güncellendiEGO CEP'te uygulaması güncellendi EGO Genel Müdürlüğü, "EGO CEP'te" mobil uygulamasını kendi imkanlarıyla güncelleyerek yeni arayüzü ile daha hızlı ve daha kullanışlı hale getirdi.
1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulunduİZMİT'te, 1 haftadır kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'nın (52), Kandıra sahilinde cansız bedeni bulundu.
28 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Ocak Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 28 Ocak 2021 Cuma Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye komik, tuhaf, ilginç sorular listesi! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir?Siriye sorulacak sorular kadar Siriye'ye sorulmaması gereken sorular da merak edilmektedir. Siri'ye komik, eğlenceli, ilginç sorular sorarak farklı cevaplar beklemek Siri'ye söylenecek sözler İphone kullanıcılarına keyifli anlar yaşatabilmektedir. Peki, Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir? Siri'ye komik sorular ve cevapları! Siri'ye tehlikeli sorular! İşte Siriye sorulacak sorular ve siriye sorulmaması gereken sorular haberimizde...
Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?Telegram çöktü mü? sorusu gecenin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta yaşanan problemlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Telegram'da mesaj neden gitmiyor? Telegram paylaşım yapamıyorum?
27 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Ocak Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 27 Ocak 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptıADANA'da aşırı sürat yapan lüks otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce bir iş yerinin kepengine ardından park halindeki otomobile, daha sonra ise elektrik direğine çarptı.
Discord neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek?Discord neden açılmıyor? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde...
API Outage nedir? Discord API Outage hatası!API Outage nedir? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, API Outage nedir? Discord API Outage hatası! İşte detaylar haberimizde...
Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası!Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...
ERKEK ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORMERSİN'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı Y.Y. (17) tarafından 10 yerinden bıçaklanan S.Y.'nin (18) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdiCorendon Airlines, 2021 yılının Kasım ayından bu yana süren deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak IATA Travel Pass'ı uçuşlarına entegre eden ilk Avrupa havayolu oldu.
26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ocak 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladıMersin'de bir erkek, parkta tartıştığı 17 yaşındaki genç kızı 5 yerinden bıçakladı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.
2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyunOyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklediği 10 oyun!
BIÇAKLI GASPÇI DEVRİYE GÖREVİNDE BULUNAN POLİSE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDIADANA'da D.Ç. tarafından yolu kesilip, bıçakla başından yaralandıktan sonra motosikleti gasp edilmek istenen Yasin Demirtaş, devriye görevinde bulunan polis ekibince kurtarıldı.
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarıPUBG Mobile Dünya Şampiyonası Büyük Finaller'inde en iyi altı takımdan ikisi Türkiye'den.
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarından büyük başarıPUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC) kazanan takımı Nova Esports oldu.
Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladıSpor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından, takımın başına Mehmet Altıparmak getirildi.
Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtıPopüler video oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games, Vietnam merkezli mobil video oyun geliştiricisine, Teamfight Tactics adlı oyununun telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Riot Games, açtığı davada kanıtlanan her telif hakkı örneği için 150 bin dolar tazminat istedi.
Son dakika haber... 'Şakalaşırken öldü' iddiası sonrası 2 tutuklamaGelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde tabancayla sırtından vurulan Tufan Korkmaz'ın (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
ADANA-CAMI KIRIP, EVİ KUNDAKLADILARADANA'da kimliği belirsiz kişilerin camı kırıp, yanıcı madde atarak kundakladığı evde hasar oluştu.
18 yaşındaki genç kız evinde kendini astı! Anne ve babası gözaltına alındıAnkara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan 18 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç.'nin şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.
AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruzAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dediAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef...
Destici, gazeteci Kabaş'ı kınadıBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandıVolvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili Volvo XC40 Recharge, Türkiye yollarına 1 milyon 274 bin TL fiyat etiketiyle çıktı.
Bodrum'da yaşayanlar için özel kart çıkarılıyorBodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından hayata geçirilen Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.
GeForce Now kütüphanesine 4 adet yeni oyun ekleniyorUbisoft'un yeni oyunu Rainbow six Extraction da dahil olmak üzere Nvidia GeForce Now kütüphanesine 1 adet yeni oyun ekleniyor.
American Express kredi kartları ile CepPOS'ta hızlı ve güvenli ödeme almak artık mümkün!Garanti BBVA CepPOS, hızlı ve güvenli ödeme aldığı kartlar arasına Türkiye'de ilk kez American Express logolu kredi kartlarını ekledi. Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS uygulamasında yeniliklere devam ediyor.
Apple AirTag: 'Birini takip etmek için mükemmel bir cihaz'Apple'ın AirTag cihazları kayıp nesneleri bulmada kullanılıyor.
Google, AB'nin 2,4 milyar avroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyorTeknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun uyguladığı 2,4 milyar avroluk para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürme kararı aldı.
Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasında Türkiye'de bir yenilik dahaGaranti BBVA CepPOS, American Express kredi kartları ile temassız ödeme imkanı sunan yeni bir çözüm getiriyor.
Müstakil evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendiADANA'da, 2 katlı müstakil bir evin depo kısmında yangın çıktı.
Total War mobil cihazlara çıkış yapacakFeral Interactive'in geliştirdiği tek ve çok oyunculu sıra tabanlı strateji oyunu Total War Medieval 2, mobil cihazlara çıkış yapacak.
Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttıTİCRET Bakanlığı'nın, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen yıl 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi.
Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştıÇin'de pilot uygulaması süren dijital para birimi "e-CNY" (elektronik yuan) ile yapılan transferlerin 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığı bildirildi.
Adana'da 4 ilçede daha eğitime kar tatiliADANA'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Son dakika haberleri! Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurduSon dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Petrol boru hattında patlamaKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Feke'de eğitime kar engeliADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar yaşığışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu sömestr tatilinde öğrencilerle buluşuyorEnerji verimliliği konusunda 12 yıldır devam eden uluslararası ödüllü proje 'Enerjimi Koruyorum', tiyatro oyunu 'Küsmesin Yıldızlar' ile sömestr tatilinde İstanbullu öğrencilerle buluşacak.
Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecekVodafone'un Free Fire ile yaptığı iş birliği Vodafone Park'ta 8 influencer'ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.
Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yoluYeni iPhone'unuz hayırlı olsun! Şimdi tüm verilerinizi ona nasıl taşıyacağınızdan bahsedelim.
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki saldırıları kınadıDışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki saldırıları kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta siyasi parti temsilcilikleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadı.
Fortnite, iOS'a geri döndü!Epic Games ve Apple şirketleri arasında geçen anlaşmazlıklar, popüler battle ground oyunu Fortnite'a yansımıştı. App Store'dan kaldırılan Fortnite, Nvidia'nın GeForce Now sistemi sayesinde iOS'a geri döndü.
Son dakika haberi! Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıSon dakika haber... ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Huawei WATCH GT 3'e global yayınlardan 3 ödülAkıllı saat Huawei WATCH GT 3, tasarım, ekran, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme ile diğer performans özellikleri dolayısıyla küresel medya kuruluşlarınca 3 ödüle layık görüldü.