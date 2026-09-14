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Otomotivde Yazılım Savaşı

Otomotivde Yazılım Savaşı
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Otomobil üreticileri, Apple CarPlay ve Android Auto desteğini kaldırıp kendi yazılım platformlarına yöneliyor.

Otomobil üreticileri, on yılı aşkın süredir sunulan Apple CarPlay desteğini aşamalı olarak kaldırıyor.

General Motors, Chevrolet Blazer EV gibi yeni elektrikli modellerinde CarPlay ve Android Auto'yu çıkararak kendi yazılım platformuna geçiş yapıyor.

Üreticiler, batarya ön koşullandırma ve şarj yönetimi gibi kritik özelliklerin araç yazılımıyla entegre olması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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