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WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

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WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android uygulamasına sesli çıkartma özelliği getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Yeni özellikle kullanıcılar çıkartmalarına 10 saniyeye kadar ses ekleyebilecek, videolardan oluşturulan hareketli çıkartmalar ise sesli hale gelebilecek. Mesaj yazma alanının da yeniden tasarlanması bekleniyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Android uygulamasına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın beta sürümünde tespit edildiği belirtilen yenilikler arasında sesli çıkartmalar, değişen mesaj yazma ekranı ve çıkartmaları kişiselleştirmeye yönelik düzenlemeler bulunuyor.

ÇIKARTMALAR ARTIK SESLİ OLACAK

Digital Trends'in haberine göre WhatsApp, kullanıcıların fotoğraflardan oluşturdukları çıkartmalara ses ekleyebilmelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni sistemde kullanıcılar, çıkartmalarına kendi ses kayıtlarını veya cihazlarında bulunan ses dosyalarını ekleyebilecek. Seslerin en fazla 10 saniye uzunluğunda olması bekleniyor.

HAREKETLİ ÇIKARTMALARA OTOMATİK SES EKLENECEK

Videolardan oluşturulan hareketli çıkartmalarda ise farklı bir sistem uygulanması planlanıyor.

Buna göre WhatsApp, videonun orijinal sesinden 5 saniyelik bir bölümü otomatik olarak çıkartmaya ekleyecek. Kullanıcılar isterlerse bu sesi kendi kayıtlarıyla veya farklı bir ses dosyasıyla değiştirebilecek.

MESAJ YAZMA EKRANI DEĞİŞİYOR

WhatsApp'ın test ettiği bir diğer yenilik ise mesaj yazma alanının yeniden tasarlanması.

Yeni tasarımda mesajların yazıldığı bölümün üst satırda, dosya ve diğer özelliklere ait simgelerin ise alt satırda yer alması bekleniyor.

İki satırlı düzen sayesinde kullanıcıların mesaj yazarken daha geniş bir alana sahip olması hedefleniyor.

ÇIKARTMALARDAKİ BEYAZ ÇERÇEVE KALDIRILABİLECEK

Şirketin ayrıca kişiselleştirilmiş çıkartmalarda bulunan dış çerçeveyi kaldırmaya yönelik bir seçenek üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu özellikle kullanıcılar, kendi fotoğraflarından hazırladıkları çıkartmaların kenar görünümünü tercihlerine göre düzenleyebilecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Android beta sürümünde test edildiği öne sürülen özelliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

WhatsApp'ın sesli çıkartmaları ve yeni mesaj yazma tasarımını tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz bilinmiyor. Test edilen özelliklerin son sürüme eklenip eklenmeyeceği de kesinleşmiş değil.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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