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AB'nin Google'a verdiği 4,1 milyar avroluk rekabet cezası kesinleşti

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Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google'ın Android mobil işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4,1 milyar avroluk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı kesinleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google'ın Android mobil işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4,1 milyar avroluk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı kesinleştirdi.

Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı, Google ile çatı şirketi Alphabet'in, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği karara yönelik itirazını reddetti.

Mahkeme kararında, Google'a Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmasına ilişkin verilen cezanın hukuka uygun olduğu belirtilerek, Google ve Alphabet'in temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi. Böylece Google'a uygulanan 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşti.

AB Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda Google'ın Android işletim sistemi kullanan mobil cihaz üreticilerini çeşitli sözleşmeler ve lisans koşullarıyla Google Arama ve Chrome tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna varmıştı. Bu nedenle Komisyon, Google'a 4,34 milyar avro tutarında rekor para cezası kesmişti.

AB Genel Mahkemesi ise 2022 yılında Komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal etmiş ancak Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmederek para cezasını 4,1 milyar avroya indirmişti.

Son kararıyla AB Adalet Divanı, Genel Mahkeme'nin değerlendirmesini hukuka uygun bularak cezanın yeniden belirlenen tutarıyla yürürlükte kalmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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