GM, araç içi eğlence sisteminde Android Auto ve CarPlay'i kaldırıyor

GM, araç içi eğlence sisteminde Android Auto ve CarPlay'i kaldırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+3 sitede yayında
Güncelleme:
General Motors, abonelik gelirlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için Android Auto ile Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldıracak.
General Motors (GM), araç içi eğlence sistemlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, uzun süredir kullanılan Android Auto ve Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.
GM bu adımı, abonelik sistemlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi