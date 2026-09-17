GM, araç içi eğlence sisteminde Android Auto ve CarPlay'i kaldırıyor

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General Motors (GM), araç içi eğlence sistemlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, uzun süredir kullanılan Android Auto ve Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

GM bu adımı, abonelik sistemlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için atıyor.

Kaynak: Haber Merkezi