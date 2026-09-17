Haberler

GM, araç içi eğlence sisteminde Android Auto ve CarPlay'i kaldırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GM, araç içi eğlence sisteminde Android Auto ve CarPlay'i kaldırıyor
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

General Motors, abonelik gelirlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için Android Auto ile Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldıracak.

General Motors (GM), araç içi eğlence sistemlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, uzun süredir kullanılan Android Auto ve Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

GM bu adımı, abonelik sistemlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için atıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik