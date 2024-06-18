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Solana destekli DRiP Haus mobil uygulaması için tarih verildi

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Yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Solana destekli DRiP Haus platformu, yeni mobil uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak olan uygulama, yerleşik cüzdan özelliği ile kolay ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Uygulamanın alfa test sürecinde olduğunu belirten DRiP Labs'in CEO'su Vibhu Norby, uygulamanın yayın tarihinin mağaza onay süreçlerine bağlı olduğunu ifade etti.

Solana destekli DRiP Haus platformu, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiren yeni mobil uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Android ve iOS kullanıcıları için sunulacak olan bu uygulama, yerleşik cüzdan özelliği ile kolay ve güvenli bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Vibhu Norby, uygulamanın alfa test sürecinde olduğunu ve yayın tarihinin uygulama mağazalarının onay süreçlerine bağlı olacağını açıkladı.

DRiP Haus Uygulaması Temmuz Ayında Çıkıyor

Solana Blockchain ağı üzerine inşa edilmiş olan DRiP Haus, içerik oluşturucuların ve sanatçıların eserlerini takipçileriyle paylaşabilecekleri ve bu paylaşımlar üzerinden gelir elde edebilecekleri benzersiz bir platform olarak dikkat çekiyor. DRiP Labs'in kurucusu ve CEO'su Vibhu Norby, platformun Temmuz ayında Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilen mobil uygulamasını kullanıma sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlayan DRiP Haus uygulaması, bütünleşmiş bir cüzdan sistemiyle birlikte gelecek. Böylece, kullanıcılar içeriklere erişirken ve ödemeleri gerçekleştirirken sorunsuz bir süreç yaşayacaklar. Şu anda alfa test aşamasında olan uygulama, uygulama mağazalarının onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmi olarak piyasaya sürülecek.

DRiP Haus'un içerik yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Norby, podcast'ler ve videolar gibi yeni formatların platforma ekleneceğini belirtti. Bu içerikler, uygulama üzerinden doğrudan erişilebilir olacak ve aynı zamanda Phantom gibi uyumlu cüzdanlar aracılığıyla da görüntülenebilecek.

Norby, kripto medyasının küçük ancak etkili bir kitleye ulaşma potansiyelini vurguladı. Geleneksel medya platformlarından farklı olarak, DRiP Haus kullanıcılarına içeriklerini cüzdanlarına kaydederek kalıcı bir erişim hakkı sunuyor. Bu özellik sayesinde, abonelikler sona erse dahi kullanıcılar içeriklere erişmeye devam edebilecekler.

DRiP Haus, ödemeleri Solana Blockchain ağı üzerinden gerçekleştirirken, içeriklerini Arweave adlı merkezi olmayan depolama protokolünde saklıyor. Norby, platformun kullanım kolaylığının, kullanıcıları yasadışı içeriklere yönlendirebilecek adımlardan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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