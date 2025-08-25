3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün Bursa'da meydana gelen deprem vatandaşlarda büyük korku yarattı.

MUDANYA MERKEZLİ 3.3'LÜK DEPREM

AFAD verilerine göre Mudanya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. 7.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölge halkında paniğe neden olmasa da dakikalar önce Android cep telefonlarına gelen uyarı mesajı infiale neden oldu.

DEPREM ÖNCESİ GELEN UYARI MESAJI KORKUTTU

Mudanya'da oluşan sarsıntıdan dakikalar önce Android telefonlara, İstanbul'da da hissedilecek 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntının yaşanacağına yönelik bildirim gitti.

YORUM YAĞDI

Gelen bildirimle korkuya kapılan çok sayıda kullanıcı soluğu sosyal medyada alırken, vatandaşlar yaşadıklarını paylaşımlarına yansıttı.

İşte o yorumlardan bazıları;