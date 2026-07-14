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Android Auto Medya Oynatıcısı Yeniden Tasarlanıyor

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Google, Android Auto'daki medya oynatıcı widget'ını yeniliyor. Yeni tasarımda albüm görseli küçültülüp merkeze alınırken, karışık çalma, tekrar ve beğenme gibi kontroller ekleniyor. Arka planda bulanık albüm görseli kullanılıyor. Önce beta sürümünde test edilmesi bekleniyor.

Google, Android Auto platformundaki medya oynatıcı widget'ını yeniliyor. Yeni tasarım, albüm görselini küçülterek merkeze alıyor ve parça bilgilerini altına yerleştiriyor. Bu sayede daha fazla kontrol butonuna yer açılıyor: karışık çalma, tekrar ve beğenme gibi seçenekler ekleniyor.

Butonlar, kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebiliyor; örneğin podcast yayınlarına özel kontroller de bulunabiliyor. Widget'ın arka planında ise albüm görselinin bulanıklaştırılmış hali kullanılıyor. Tasarımın genel kullanıma ne zaman açılacağı henüz net değil, ancak önce beta sürümünde test edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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