Google ve Android Hizmetlerinde Türkiye ve Avrupa'da Kesintiler Yaşanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google ve bağlı servislerde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesintiler olduğunu duyurdu. Kesintinin sebebi için teknik rapor talep edildiği belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, " Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım, hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
