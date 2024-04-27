En popüler mobil işletim sistemlerinden Android'in geliştiricisi Google, bu sene Android 15 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu dev güncelleme, önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Bu nedenle kullanıcılar, "Android 15 güncellemesi alacak mıyım?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. Biz de bu içeriğimizde Android 15 güncellemesi alacak Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola, iQOO ve Google markalı akıllı telefon modellerini sizinle paylaşıyoruz.

Android 15 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri

Şu anda test aşamasında olan Android 15, gizlilik ve güvenlik bakımından önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca daha da entegre edilmiş yapay zeka teknolojileri ile daha yüksek kullanıcı deneyimi sağlanacak. Yeni sürüm, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve daha yüksek performans da sunacak.

Android 15 için beta test sürecinin Temmuz 2024'te tamamlanması ve kararlı sürümün ise ağustos ile ekim ayları arasında kullanıma sunulması bekleniyor. Güncelleme ilk etapta Google'ın kendi akıllı telefon modellerine sunulacak.

Android 15, yapay zeka ve dahası! Google I/O'da neler olacak?

Google'ın ardından diğer üreticiler de bu güncellemeyi kullanıcılarına dağıtmaya başlayacak. Peki Android 15 güncellemesi alacak modeller hangileri? Android 15 güncellemesi alacak Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola, iQOO ve Google marka akıllı telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy A14

Galaxy A15

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A73

Galaxy M14

Galaxy M15

Galaxy M33

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy M55

Galaxy F14

Galaxy F15

Galaxy F34

Galaxy F54

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

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