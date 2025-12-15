Xiaomi, akıllı telefon ve tablet ekosisteminde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan HyperOS 3.0 güncellemesini hızla yaygınlaştırıyor. Hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı sürümlerle sunulan bu güncelleme, hem yeni hem de eski cihaz kullanıcıları için önemli yenilikler barındırıyor. Peki, Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi hangi modellere, ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi nasıl yapılır? Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesine dair detaylar haberimizde...

XIAOMI HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?

Xiaomi'nin HyperOS 3.0 güncellemesi, artık yaklaşık 16 yeni modelde kullanıcılarla buluşacak. XiaomiTime tarafından saptanan dahili kararlı sürümlere göre, güncelleme alacak modeller arasında hem akıllı telefonlar hem de tabletler yer alıyor:

Xiaomi Pad 6 Max: OS3.0.0.2

Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.0.2

Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.0.1

Xiaomi 13 Lite: EEA OS3.0.0.2, Diğer bölgeler OS3.0.0.1

Xiaomi Civi 3: OS3.0.0.1

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.2 / OS3.0.0.1

Xiaomi 12S Pro: Internal Alpha

Xiaomi 12S: Internal Alpha

REDMI K60 Pro: OS3.0.0.3

REDMI Note 13 5G: Global OS3.0.0.5

REDMI Note 12T Pro: OS3.0.0.2

POCO F5: OS3.0.0.1

POCO F5 Pro: OS3.0.0.1

Bu liste, özellikle hem yüksek performanslı cihazları hem de popüler orta segment modelleri kapsıyor. HyperOS 3.0, Android 15 tabanlı sürümle eski cihazlara da modern arayüz ve gelişmiş sistem stabilitesi sunmayı hedefliyor.

XIAOMI HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Güncellemenin dağıtım takvimi, model bazında farklılık gösterecek. Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümleri, belirli pazarlarda zaten dağıtımda. Android 15 tabanlı sürümler ise, hem sistem stabilitesi hem de iç test aşamaları tamamlandıktan sonra kademeli olarak yayınlanacak.

Xiaomi'nin stratejisi, eski Android sürümüne sahip cihazlarda da yeni HyperOS deneyimini yaygınlaştırmak. Bu yüzden güncellemenin ilk dalgası, genellikle üst segment cihazlar ve testleri başarıyla tamamlanmış modeller için öncelikli olacak. Örneğin, REDMI Note 13 5G ve REDMI K60 Pro, global kullanıcılar için kararlı sürüme en yakın modeller olarak öne çıkıyor.

XIAOMI HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

HyperOS 3.0 güncellemesi, cihazınıza gelen bildirimler üzerinden veya manuel olarak ayarlar menüsünden yüklenebilir. Adım adım süreç şu şekilde:

Cihazınızı Yedekleyin: Her büyük güncelleme öncesi fotoğraf, video ve önemli dosyalarınızı buluta veya bilgisayara yedekleyin.

Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemesi yolunu takip edin.

Güncellemeyi Kontrol Et seçeneğine tıklayın.

Eğer güncelleme mevcutsa, İndir ve Kur butonuna basın.

Güncelleme tamamlandıktan sonra cihazınız yeniden başlatılacak ve HyperOS 3.0 deneyimine geçiş yapabileceksiniz.

Not: Güncelleme, cihaz modelinize ve bölgenize bağlı olarak kademeli dağıtılıyor. Bu nedenle herkes aynı anda erişemeyebilir.

HYPEROS 3.0 İLE GELEN YENİLİKLER

HyperOS 3.0, Android 15 ve Android 16 tabanlı sürümleriyle şu başlıca yenilikleri sunuyor:

Gelişmiş Arayüz Tasarımı: Daha modern simgeler, akıcı animasyonlar ve optimize edilmiş navigasyon.

Sistem Stabilitesi: Daha az çökme ve hata ile güvenilir kullanım.

Çapraz Cihaz Entegrasyonu: Tablet, telefon ve akıllı aksesuarlar arasında sorunsuz veri ve uygulama paylaşımı.

Bu özellikler, hem günlük kullanım hem de üretkenlik açısından kullanıcı deneyimini ciddi şekilde artırıyor.