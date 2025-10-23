Haberler

Samsung, Google ve Qualcomm'dan Yeni Galaxy XR Tanıtımı

Güncelleme:
Samsung, Google ve Qualcomm Technologies işbirliğiyle geliştirilen yeni Android XR platformunun ilk ürünü olan Galaxy XR'yi tanıttı. Cihaz, çok boyutlu yapay zeka yetenekleri sunarak kullanıcıların günlük yaşamda teknolojiyle etkileşimini derinleştiriyor.

Samsung, Google ve Qualcomm Technologies işbirliğiyle yeni Android XR platformu üzerinde geliştirilen ilk ürünü Galaxy XR'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy XR, çok boyutlu yapay zeka yetenekleriyle yeni imkanlar sunarak, insanların günlük yaşamda teknoloji aracılığıyla dünyayla bağlantı kurma şeklini dönüştürüyor.

Samsung, Google ve Qualcomm'un yapay zeka vizyonunun hayata geçirildiği Galaxy XR, yeni Android XR platformu üzerinde geliştirilen ve Gemini ile çalışan ilk ürün olarak öne çıkıyor.

Sistem düzeyinde entegre edilen Gemini sayesinde Galaxy XR, kullanıcıların komutlarını yerine getiren bir araç gibi değil, kullanıcıların görevlerini yönetmesine yardımcı olan, ses, görme ve hareketler aracılığıyla doğal ve sezgisel etkileşimler sunan yeni bir yapay zeka dostu olarak tanımlanıyor.

Kullanıcıların gördüğünü gören ve duyduğunu duyan başlık şeklindeki cihaz, kullanıcıların etrafını algılarken, bu yetenek, Galaxy XR'nin doğal ve insana yakın bir konuşma tarzında yanıtlar vermesini sağlıyor.

Android platformunda geliştirilen tüm uygulamalar Galaxy XR'da kullanıma hazır bulunurken bu sayede kullanıcılar, sevdikleri mobil deneyimlerin keyfini çıkarabiliyor ve cihazlarını günlük yaşamda kullanışlı hale getirebiliyor.

Platform, OpenXR standartlarına göre geliştirilirken, OpenXR, WebXR veya Unity kullanan geliştiriciler bu sayede deneyimlerini kolayca Galaxy XR'ye taşıyabiliyor ve bu da geliştiriciler için daha fazla ölçeklendirme imkanı sunarken tüketicilerin de seçeneklerini artırıyor.

Zengin öğrenme ve eğlence deneyimleri

Galaxy XR, Google Haritalar, YouTube, Circle to Search ve Google Fotoğraflar gibi XR kullanımına özel optimize edilen çok çeşitli alanlarda birçok farklı deneyim sunuyor.

Cihazla Google Haritalar ile seyahat etmek ve arama yapmak mümkün olurken kullanıcılar, Google Haritalar'da herhangi bir yere gitmek için Gemini'ı rehber olarak kullanabiliyor ve etraflarını saran 3D haritalarda dünyayı keşfederken yakınlarındaki yerler hakkında kişiselleştirilmiş öneriler isteyebiliyor.

Kullanıcılar, doğal komutlarla Gemini'a sorarak YouTube'da içerik arayabilirken, izledikleri video hakkında daha fazla bilgi talep edebiliyor, böylece daha zengin öğrenme ve eğlence deneyimleri yaşayabiliyor.

Cihaz, Pass through modunda ise kullanıcılar çevrelerindeki fiziksel dünyayı görebiliyor ve elleriyle bir daire çizerek önlerindeki herhangi bir şey hakkında anında bilgi arayabiliyor.

Galaxy XR sayesinde, 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürerek fotoğraf ve videolara hayat verebilen kullanıcılar, anılarını sarmalayıcı deneyimlere dönüştürebiliyor veya tamamen yeni bir tarzda yeniden hayal edebiliyor.

"XR ile yepyeni bir mobil cihaz ekosistemi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Google Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat, Android XR'ın, tamamen Gemini çağına yönelik geliştirilen Android platformu olduğunu belirtti.

Samat, Galaxy XR'nin tanıtımıyla önemli bir adım attıklarını ve son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "Samsung ile sürdürdüğümüz işbirliğimiz sayesinde Android XR, keşfetme, bağlantı kurma ve yaratıcılıkta yepyeni yollar açacak, bilişim teknolojilerinin bir sonraki evrimi için açık ve birleşik bir platform oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Qualcomm Technologies, Inc. Mobil, Bilişim ve XR Grup Genel Müdürü Alex Katouzian ise Yapay zeka ve XR sinerjisiyle kişisel bilgisayar olanaklarının dönüştürüldüğü gelecek vizyonlarının, Galaxy XR ile somutlaştığını vurguladı.

Katouzian, Galaxy XR'ın, çeşitli sektörlerde yeni kullanım alanları oluşturacağı ve heyecan verici çoklu cihaz deneyimlerinin önünü açacağının altını çizerek, Samsung ve Google ile işbirlikleri sayesinde, bu girişime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
500
