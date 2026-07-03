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Google'ın 4,1 milyar euroluk AB antitröst cezası kesinleşti

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Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Google'ın Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk antitröst cezasını onadı. Karar, AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet politikası açısından emsal niteliği taşıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi, Google'ın Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk antitröst cezasını onadı. Kararla şirketin son itirazı da reddedilirken, AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet politikası açısından emsal niteliğinde bir süreç tamamlandı.

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Google'ın 4,1 milyar euroluk rekabet cezasına yaptığı son itirazı reddetti. Mahkeme, şirketin Android mobil işletim sistemi üzerinden hakim konumunu rekabeti sınırlayacak şekilde kullandığı yönündeki AB tespitlerini onayladı. Kararla birlikte Avrupa'nın en büyük rekabet davalarından biri de büyük ölçüde sonuçlanmış oldu.

Dava, 2018 yılına uzanıyor. Avrupa Komisyonu, Google'a o dönemde 4,34 milyar euro ceza kesmiş ve şirketi telefon üreticilerini Google Arama ile Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye zorlamakla suçladı. Komisyona göre bu uygulamalar tüketicilerin tercihlerini sınırlarken, rakip arama motorları ve internet tarayıcılarının pazarda rekabet etmesini zorlaştırdı. Daha sonra ceza 4,1 milyar euroya indirilirken, son olarak da AB'nin en yüksek mahkemesi bu kararı onadı.

Google ise Android'in üreticilere ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemi sunarak rekabeti artırdığını savundu ve 2018'den bu yana uygulamalarını değiştirdiğini belirtti. Ancak mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesini hukuka uygun buldu.

Karar, Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerinin piyasa gücünü sınırlandırma politikası açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, kararın özellikle Dijital Piyasalar Yasası (Digital Markets Act) kapsamındaki yeni soruşturmalara da hukuki destek sağlayabileceğini ifade ediyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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