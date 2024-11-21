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Edirne Kapıkule'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi
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Kapıkule gümrük kapısında gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule'de jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

Aracın üst tepe kupasına gizledi

Kapıkule gümrük kapısı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat unsurları ile birlikte müşterek yapılan arama sonucunda tırın kupa bölgesine gizlenmiş vaziyette, 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirilerek el konuldu. Olay ile ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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