Android Auto medya oynatıcısında Material 3 dönemi
Medya oynatıcıda dalgalı ilerleme çubuğu, büyütülmüş albüm kapağı ve yenilenen kontroller öne çıkıyor; güncelleme tüm kullanıcılara ulaşmadı ve eski tasarıma dönüş seçeneği yok.
Android Auto'nun medya oynatıcısı, Material 3 tasarım diliyle birlikte belirgin bir görsel değişim yaşadı. Spotify gibi ses uygulamalarında görülen düz ilerleme çubuğu yerini dalgalı bir çizgiye bırakırken albüm kapağı büyütüldü ve oynatma kontrollerinin yerleşimi yeniden düzenlendi.
Yeni görünüm henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı. Ayrıca eski tasarıma dönmek için resmi bir seçenek bulunmuyor.
Kaynak: Haber Merkezi