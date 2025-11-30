İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
İsrail Savunma Kuvvetleri, üst rütbeli subaylar için mobil cihaz kurallarını sıkılaştırarak Android telefonları yasaklama kararı aldı. Jerusalem Post ve Ordu Radyosu'nun aktardığı habere göre, yeni direktif kapsamında yarbay ve üzeri rütbedeki komutanlar resmi iletişimlerinde yalnızca IDF tarafından verilen Apple iPhone cihazlarını kullanabilecek.
GİZLİ ASKERİ BİLGİLERE KORUMA
Yetkililere göre bu adım, üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskini azaltmayı ve güvenlik protokollerini standartlaştırmayı amaçlıyor.
IDF'nin işletim sistemini tek bir marka üzerinden yürütmesiyle güvenlik kontrollerinin, yazılım güncellemelerinin ve sızma tespit süreçlerinin daha kolay yönetilebileceği belirtiliyor.