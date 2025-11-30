İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üst düzey komuta kademesinde siber güvenliği artırmak amacıyla kritik bir değişikliğe gitti. Ordu Radyosu ve Jerusalem Post'un aktardığına göre, IDF resmi hatlarda Android telefon kullanımını yasaklayarak yarbay ve üzeri rütbedeki subaylar için iPhone'u zorunlu hale getirdi.

GİZLİ ASKERİ BİLGİLERE KORUMA

Kararın, gizli askeri bilgilere yönelik siber tehditlere karşı daha sıkı bir koruma oluşturmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

Yetkililere göre bu adım, üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskini azaltmayı ve güvenlik protokollerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

IDF'nin işletim sistemini tek bir marka üzerinden yürütmesiyle güvenlik kontrollerinin, yazılım güncellemelerinin ve sızma tespit süreçlerinin daha kolay yönetilebileceği belirtiliyor.