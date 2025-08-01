NEXT Sosyal Uygulamaları Açık Kaynağa Dönüştü

NEXT Sosyal Uygulamaları Açık Kaynağa Dönüştü
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NEXT Sosyal mobil uygulamalarının (Android & iOS & Web) kaynak kodları, 'GNU AGPLv3' lisansı altında yayınlandı. T3 Vakfı ve BAYKAR işbirliğiyle geliştirilen platform, topluluk katkısına açık hale geldi.

NEXT Sosyal mobil uygulamalarının (Android & iOS & Web) kaynak kodları, 'GNU AGPLv3' lisansı altında yayınlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve BAYKAR ortaklığıyla geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'den yapılan açıklamada, "Şeffaflık ve açık kaynak ilkelerimiz doğrultusunda Next Sosyal'in geliştirilmesinde önemli bir adımı daha tamamladık. Next Sosyal mobil uygulamalarının (Android & iOS & Web) kaynak kodları, 'GNU AGPLv3' lisansı altında yayınlandı. Android de çok yakında yayınlanacak. Platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Next'te gelecek var" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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