Nisan 2024 İtibariyle En Güçlü Orta Segment Android Telefon Modelleri

Günümüzde yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin karşısına üç segment çıkıyor: Amiral gemisi, orta segment ve giriş sınıf. Cihaz hem güçsüz hem de çok pahalı olmasın diyenler ise orta segmente göz atıyor. Bu sınıfta yer alan birçok telefon seçeneği mevcut. Bu da kararsızlığa yol açıyor. Son olarak AnTuTu, Nisan 2024 itibariyle en güçlü orta segment akıllı telefon modellerini sıraladı. İşte liste…

En güçlü orta segment Android akıllı telefon modelleri – Nisan 2024

AnTuTu, akıllı telefonların performansını test etmek için kullanılan popüler bir uygulama. Öyle ki cihazların işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu iş parçacığı performansı ve depolama hızı gibi çeşitli bileşenlerini test eder. Bunun sonucunda bir puanlama yapar. Tüm bu puanlar ışığında en güçlü orta segment Android akıllı telefonlar sıralanır.

AnTuTu tarafından paylaşılan en güçlü orta segment Android akıllı telefonlar listesine baktığımızda zirvede OnePlus Ace 3V modelinin yer aldığını görüyoruz. Cihaz, 1 milyon 441 bin 870 skor elde etti.

Rekabet kızıştı! En güçlü Android telefonlar belli oldu

İkinci sırada ise Realme GT Neo 6 SE bulunuyor. Yapılan testlerden 1 milyon 429 bin 445 puan alan bu cihazı, 1 milyon 378 bin 953 puan ile Realme K70E takip ediyor. Dördüncü sıradaysa 1 milyon 145 bin 519 skorla Realme GT Neo 5 SE yer aldığını görüyoruz. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nisan 2024 itibariyle en güçlü orta segment Android akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;