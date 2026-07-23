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CarPlay ve Android Auto Yenilendi: WhatsApp Durumlarında Müzik Paylaşma ve Diğer Özellikler

CarPlay ve Android Auto Yenilendi: WhatsApp Durumlarında Müzik Paylaşma ve Diğer Özellikler
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WhatsApp, CarPlay ve Android Auto ile durum üzerinden müzik paylaşımı, PDF düzenleme ve iPad kaydolma gibi yeni özellikler sunuyor. Güncelleme kademeli olarak kullanıcılara açılıyor.

CarPlay ve Android Auto, yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp Durumları üzerinden müzik paylaşma özelliği kazandı. Kullanıcılar, Apple Music veya Spotify'dan seçtikleri bir şarkıyı doğrudan WhatsApp Durumu olarak paylaşarak arkadaşlarının ne dinlediğini görmesini sağlayabilecek.

Bunun yanı sıra, WhatsApp'ta PDF dosyalarını indirmeden açma ve düzenleme imkanı sunulurken, iPad'den WhatsApp'a kaydolma özelliği de eklendi. Yeni özellikler kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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