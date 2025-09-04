Haberler

Google ve Android'de Türkiye ve Avrupa'da Kesinti Yaşandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye ve Avrupa'da Google, Android ve bağlı servislerde kesinti olduğunu açıkladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, " Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti." bilgisini verdi.

Sayan, NSosyal hesabından söz konusu kesintiye ilişkin paylaşım yaptı.

Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını bildiren Sayan, şunları ifade etti:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Arda'dan Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.