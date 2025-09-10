NSosyal, Android Kullanıcıları için Medya Modunu Tanıttı

Haberler

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş imkanı sunan medya modunu Android kullanıcılarına sundu. Kullanıcılar, çift tıklayıp kaydırarak içeriklere erişebilirken, 'trendler' sekmesi ile popüler içerikleri keşfedebilecek.

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapmaya imkan sağlayan medya modunu Android kullanıcıları için kullanıma sundu.

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
