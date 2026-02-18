İsrail'de deprem mi oldu, Türkiye'den hissedilir mi? SON DAKİKA! Telefona gelen deprem bildirimi doğru mu?

18 Şubat 2026 Çarşamba sabahı saatler 06.25'i gösterdiğinde, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişi aynı anda gelen yüksek sesli bir "acil durum uyarısı" ile uykusundan sıçrayarak uyandı. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda eş zamanlı beliren bildirimde, " İsrail'de 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor" ifadesi yer aldı. "Hafif sarsıntı beklenebilir, önlem alın" notu ise paniğin dozunu artırdı. Peki, İsrail'de deprem mi oldu, Türkiye'den hissedilir mi? Telefona gelen deprem bildirimi doğru mu? Detaylar...

İSRAİL'DE DEPREM Mİ OLDU?

İlk sistem uyarıları 7.0 büyüklüğünde bir sarsıntıya işaret ediyordu. Ancak olayın hemen ardından yapılan kontrollerde, Geological Survey of Israel tarafından yayımlanan 17 ve 18 Şubat tarihli son depremler listesinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydına rastlanmadı.

Uluslararası deprem izleme ağlarında zaman zaman ilk otomatik ölçümlerin yüksek çıkabildiği, ardından manuel analizlerle büyüklüğün revize edilebildiği biliniyor. Ancak sabah saatleri itibarıyla İsrail merkezli 7.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olduğuna dair doğrulanmış resmi bir kayıt bulunmadı.

Bu durum, bildirimin gerçek bir büyük depreme dayanıp dayanmadığı ya da erken analiz hatası kaynaklı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.





Türkiye'den hissedilir miydi?

Coğrafi olarak Türkiye ile İsrail arasındaki mesafe yaklaşık 1.000–1.100 kilometre civarında. Uzmanlara göre bu büyüklükte bir depremin Türkiye'de geniş çaplı hissedilmesi için fay hattının konumu, derinliği ve yönelimi kritik önem taşıyor.

Derin ve deniz tabanlı depremler geniş alanlarda hissedilebilirken, yüzeye yakın fakat farklı fay segmentlerinde gerçekleşen sarsıntılar uzak bölgelerde daha zayıf algılanabilir. Ancak 7.0 büyüklüğünde teyitli bir deprem olması durumunda dahi, Türkiye genelinde yaygın bir panik yaratacak şiddette hissedilmesi her zaman kesin değildir.

Bu nedenle sabah saatlerinde birçok vatandaş herhangi bir fiziksel sarsıntı hissetmediğini belirtirken, alarmın yarattığı psikolojik etki gerçek bir deprem algısı oluşturdu.

TELEFONA GELEN DEPREM BİLDİRİMİ DOĞRU MU?

Bildirimlerin, akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan deprem erken uyarı altyapıları üzerinden iletildiği anlaşıldı. Özellikle Android cihazlarda aktif olan ve sismik verileri küresel ağlardan alan Google Deprem Uyarı Sistemi, potansiyel risk durumlarında kullanıcılara otomatik bildirim gönderebiliyor. İsrail Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (Geological Survey of Israel) son depremler listesinde 17 ve 18 Şubat tarihlerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair herhangi bir kayıt bulunmuyor.