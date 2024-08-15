Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu?

Beğeni / beğenmeme seçeneğinin bulunduğu uygulamada iki kişinin birbirini beğenmesi durumunda eşleşme gerçekleşir ve iki taraf için de sohbet edebilme olanağı doğar. Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu?

TİNDER NEDİR?

Tinder, iOS ve Android platformları için geliştirilen bir arkadaşlık uygulamasıdır. Facebook altyapısını kullanarak üye olunabilen sistemde, kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla karşılaşırlar. Beğeni / beğenmeme seçeneğinin bulunduğu uygulamada iki kişinin birbirini beğenmesi durumunda eşleşme gerçekleşir ve iki taraf için de sohbet edebilme olanağı doğar.

Kaydırma sistemi ile çalışan Tinder'da birini beğenmek için ekranı sağa, beğenmemek için sola doğru kaydırmak yetiyor. Tinder'a 2015 yılında "Super Like" özelliği de eklenmiştir. Uygulama Türkçenin de dahil olduğu 38 farklı dilde, 196 farklı ülkeye hizmet vermektedir. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanan insan sayısı 1 milyonu aşmıştır.

TİNDER ÇÖKTÜ MÜ, TİNDER PROBLEM Mİ VE?

Tinder ile ilgili bildirilen sorunlara yönelik henüz açıklamagelmedi. Güncel hata bildiri raporu: