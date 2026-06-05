Telegram'ın kurucusu Durov, Rusya'nın "dijital egemenlikten" uzaklaştığını söyledi

ST. Telegram'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rusya'da internete yönelik kısıtlamaların ülkeyi "dijital egemenlikten" uzaklaştırdığını söyledi.

Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'daki internet kısıtlamaları ve dijital egemenlik politikasını değerlendirdi.

Rusya'da akıllı telefonlar için işletim sistemi geliştirebilecek uzmanların, internette yaşanan sorunlar nedeniyle ülkeden ayrıldığını belirten Durov, "Engellemeler, Rusya'yı dijital egemenlikten uzaklaştırdı." ifadesini kullandı.

Durov, Rusya'nın kendi akıllı telefon işletim sistemini geliştirmediği sürece, telefonlardaki tüm uygulamaların iOS ve Android üzerinden gözetim ve sansüre açık kalacağının altını çizdi.

ABD merkezli işletim sistemleri üzerine geliştirilen yerli uygulamaların işe yaramayacağına işaret eden Durov, "Uygulamanın ambalajı değişirken özü aynı kalıyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, dün yaptığı açıklamada, Apple şirketinin Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'e gerekçe göstermeden kısıtlama getirdiğini söylemişti.